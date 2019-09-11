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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
11.09.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Almanya’da göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 1 ölü

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Almanya’da göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 1 ölü

Almanya’nın Düsseldorf kentindeki göçmen kökenlilerin yaşadığı bir binada çıkan yangında 75 yaşındaki bir kişi öldü, biri hamile iki kişi de dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

DÜSSELDORF itfaiyesinden yapılan açıklamada, Erkrather Caddesi’nde, çoğunlukla Arap ve Türk kökenli ailelerin oturduğu binanın ikinci katında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı belirtildi. Patlamada dairenin tüm camlarının kırıldığı ve çevrede bulunan otomobillere zarar verdiği ifade edildi.

Almanya’da göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 1 ölü

100 BİN EURO ZARAR
Açıklamada, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalede bulunduğu ve binada yaşayan 10 kişiyi tahliye ettiği bildirildi. Yangının ardından ekiplerin binada 75 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, dumandan etkilenen biri hamile iki kişinin de hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi. Polis ölen kişinin kimliği ve milliyetine ilişkin açıklama yapmadı. Kullanılamaz hale gelen binada yaklaşık 100 bin Euro zarar meydana geldiği bildirildi.

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