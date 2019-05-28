Almanya’da gemi minibüse çarptı
Almanya’da uygunsuz manevra yapan bir Rus gemisinin kaptanı, park halindeki bir minibüse çarptı.
ALMANYA’nın Bremen Eyaletindeki Bremerhaven’e Rus gemisi minibüse çarptı. St.Petersburg’dan Bremerhaven’e gelen Mir isimli geminin kaptanı uygunsuz manevra yapınca geminin kıç kısmısahilde park halindeki minibüse çarptı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde minibüsün devrilmesine ramak kaldığı, camların patladığı ve boydan boya çizildiği görülüyor.
SADECE MİNİBÜSE DEĞİL ÇADIRLARA DA ÇARPTI
Kaza sonrası yapılan incelemede, minibüsün sağ kısmında büyük hasar olduğu belirtildi. Kaptanın yaptığı manevra sonucu sadece araç değil, yakınındaki çadırlar da zarar gördü. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili polis inceleme başlattı.
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