Almanya’da geleneksel Türk kıyafetleri defilesi
Almanya’nın Nürnberg kentinde Orta Asya’dan günümüze Türk ve Türk kökenli ulusların kıyafetleri sergilendi. Türklere ait kına gecesi ve gelin alayı da canlandırıldı.
NURNBERG’te 1995 yılında kurulan ve zamanın Nürnberg Başkonsolosu Asım Temizgil’in adlandırdığı Medina Türk Müzesi Nürnberg Franken Festivali’nde, Orta Asya’dan günümüze uzanan tarihi Türk kıyafetleri defilesi düzenledi.
Birçok Alman ve Türk vatandaşlarının ilgi ile izlediği defileyi, Müze Müdürü Cemalettin Özdemir sundu. Özdemir defilede 30 ayrı kıyafet sergilendiğini ve Türki Cumhuriyetlerde yaşayan toplumların giysilerini sergilediklerini söyledi. Festivalde, tarihi ve günlük kıyafetlerin yanı sıra kına gecesi ve düğün alayı da canlandırıldı.
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