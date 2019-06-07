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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
07.06.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Almanya’da geçen yıl 136 çocuk şiddet kurbanı oldu

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Almanya’da geçen yıl 136 çocuk şiddet kurbanı oldu

Almanya’da polisin çocuklara yönelik hazırladığı şiddet raporu çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre Almanya’da geçen yıl 136 çocuk uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitirdi. Şiddet kurbanı çocukların neredeyse yüzde 80’i 6 yaşından küçüktü. 2017’de şiddet yüzünden öldürülen çocuk sayısı ise 143. Çocuklara yönelik cinayet teşebbüslerinde de artış kaydedildi. 2017’de 77 kez öldürmeye teşebbüs vakası kaydedilirken, 2018’de bu sayı 98’e çıktı. Cinsel taciz ve istismara uğrayan çocukların oranı ise yüzde 6.43 oranında arttı.

GEÇEN yıl fiziksel şiddete maruz kalan 4 bin 129 çocuk tespit edildi. Ancak bu sayının, polise bildirilmeyen vakalar nedeniyle çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Çocuklara yönelik fiziksel şiddet uygulayanların çoğunlukla aile içinden, komşu ya da tanıdık çevrelerden olduğu belirtiliyor. Polis istatistiklerine göre, çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar vakalarında da yüzde 6.43 oranında artış kaydedildi. Buna göre, yaklaşık 14 bin 600 çocuk cinsel şiddetin mağduru oldu. Öte yandan çocuk pornografisi ile ilgili tespit edilen suç vakalarında da artış görüldü. Federal Emniyet Teşkilatı’nın (BKA) verilerine göre, geçen yıl çocuk pornosu üretme, bulundurma ve dağıtma vakalarında yüzde 14’lük bir artış gerçekleşti ve 7 bin 449 adli vaka tespit edildi. Teknolojik takip cihazlarının kullanımı çocuk pornografisiyle ilgili vakaların tespitinde kolaylık sağladığından, suçlulara daha hızlı ulaşmak mümkün olabildiği belirtildi.

UZMANLAR UYARDI
İstatistiklerin açıklandığı basın toplantısında konuşan Alman Çocuklara Yardım kuruluşu başkanı Rainer Becker, çocuklara yönelik olası tehlikelere karşı daha fazla duyarlılık geliştirilmesini istedi. Becker, özellikle psikolojik rahatsızlığı bulunan ya da bağımlı olan ebeveynlere karşı daha temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Aynı toplantıda konuşan Pedagoji profesörü Kathinka Beckmann ise Gençlik Dairelerinin çocukları olası tehlikelere karşı korumada yetersiz kaldığını söyledi. Beckmann, çocuk ve ebeveynlerine yönelik faaliyetler yapan Gençlik Dairelerinin uzman eleman eksikliği ve şikayetlerin değerlendirildiği biriminin yetersizliği nedeniyle etkisiz kaldığını ifade etti.

 

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