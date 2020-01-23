Almanya’da feci kaza! Devrilen otobüste 2 öğrenci öldü

OTOBÜSÜN, buzlanma nedeniyle kaygan zeminde yoldan çıkıp yokuş aşağı devrildiği açıklandı. Ters dönen otobüste 5’i ağır 20 öğrenci yaralandı. Otobüs şoförünün de kazayı yaralı atlattığı açıklandı. Olay yerinde yapılan incelemede otobüsün herhangi bir teknik arızası ve şoför hatasının bulunmadığı belirtildi.