BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.01.2020 - 14:56,
Almanya’da feci kaza! Devrilen otobüste 2 öğrenci öldü
Almanya’nın Thüringen Eyaleti’ne bağlı Eisenach kentinde bu sabah saat 07.30 sıralarında içinde 22 öğrencinin bulunduğu otobüs devrildi. Kazada, biri 8 diğeri 11 yaşında iki öğrenci hayatını kaybetti.
OTOBÜSÜN, buzlanma nedeniyle kaygan zeminde yoldan çıkıp yokuş aşağı devrildiği açıklandı. Ters dönen otobüste 5’i ağır 20 öğrenci yaralandı. Otobüs şoförünün de kazayı yaralı atlattığı açıklandı. Olay yerinde yapılan incelemede otobüsün herhangi bir teknik arızası ve şoför hatasının bulunmadığı belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle