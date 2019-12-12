Almanya’da fakirlik azaldı

ALMANYA’DA ilk kez 2014 yılında fakirlik sınırında yaşayanların sayısında bir önceki döneme göre azalma yaşanmıştı. Ülkede fakirlik sınırında yaşayanların sayısının azalması, Kuzey Ren Vestfalya (KRV), Aşağı Saksonya ve Bavyera gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu eyaletlerdeki gerilemeden kaynaklandığı da belirtildi.

EN FAKİR BÖLGE RUHR HAVZASI

Fakirlik sınırında olanların en çok yaşadığı eyalet olan Bremen’de oran yüzde 22.7 iken fakirliğin en düşük olduğu eyalet ise yüzde 11.5 oranıyla Bavyera olarak açıklandı. Doğu ve batı arasında yapılan karşılaştırmada ise doğu eyaletlerinde daha fazla fakir yaşarken, bölgesel bazda ise fakirlik oranının en yüksek olduğu yer Ruhr Havzası.

‘EKONOMİK PROBLEM DEĞİL, SİYASİ TUTUM’

Paritätische Wohlfahrtsverband (Müşterek Refah Birliği) Genel Müdürü Ulrich Schneider, fakirliğin siyasi tutumlardan kaynaklandığını belirtirken “Biz yıllardır dünyanın en iyi ekonomik göstergelere sahip bir ülkesiyiz. Buna rağmen fakirlik oranları çok az değişiyorsa burada ekonomik problemler değil, siyasi tutum söz konusudur. Fakirlik siyasi nedenlerden kaynaklanıyor” dedi.