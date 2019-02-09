Almanya'da Evim Türkiye kuyruğu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, THY resmi ulaşım sponsorluğu ile Almanyanın Düsseldorf kentinde dün başlayan fuara bugün de ilgi büyüktü. Girişlerinde yoğun ilgiden dolayı kuyrukların meydana geldiği fuarda ünlü isimler de gurbetçilerle buluştu. Hamit Altıntop’un da gezdiği fuarda oyuncu Pınar Altuğ ile yönetmen ve yapımcı Birol Güven de projelerle ilgili bilgiler aldı.

GURBETÇİLER DE FİRMALAR DA MEMNUN

Türkiyenin önde gelen 76 gayrimenkul firmasını gurbetçilerle buluşturan fuardan ziyaretçiler ve firma temsilcileri memnun kaldı. Fuarı gezen gurbetçiler arasında emlak satın alanların sayısında da artış yaşandı. Çok sayıda emlak satışı yapıldı. Gayrimenkul firmaları ile görüşen Dortmundlu gurbetçi Şefik Ceylan, “Tahmin ettiğimizin çok üzerinde bir fuar burası. Ev bakmaya geldik. Türkiye’ye gittiğimizde kalacak bir yerimiz olsun istiyoruz” dedi. Osman Aykul adlı gurbetçi ise “İlk defa böyle bir fuar Almanya’da yapılıyor. Ev bakmaya geldik. Ortam çok renkli veg güzel. Sanırım bir şey alacağız” diye konuştu. Hollanda'dan da özellikle fuar için gelenlerin olması dikkat çekti.

ALMADAN GİTMEYECEĞİZ

Almanya’da yaşayan Şenol ve Hülya Gül çifti de ev almak için fuardaydı. Projelere baktıklarını söyleyen Hülya Gül, “Ev ve dükkan bakıyoruz. Bugün anlaşabilirsek almadan gitmeyeceğiz” dedi. Fuar ile 15 günde dolaşamayacakları projeleri Avrupalı Türklere bir günde dolaşabilme imkanı sağladıklarına dikkati çeken gayrimenkul firması satış müdürü Dilek Özdemir, “Aslında satış hedeflemiyorduk. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın ayağına İstanbul’dan, Ege’den ve Akdeniz’den birçok konut projelerini ayaklarına getirdik. 15 günde dolaşamayacakları projeleri bir günde dolaşabilme imkanı sağladık. Bugün itibariyle ziyaretçiler daha da yoğunlaştı” dedi.

İLK OLMASINA RAĞMEN ÇOK BAŞARILI

Fuarı ziyaret eden Türkiye-Almanya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, “Böyle bir fuar ilk defa Almanya’da düzenleniyor. Türkiye’nin en önemli firmalarını burada bir arada görmek bizim için fevkalade önemli. İlk olmasına rağmen son derece başarılı gördüm. Ailecek gelip evlerin, ya da herhangi bir şekilde yatırım yapmak isteyenleri görmek güzel bir gelişme. Tekrarlanırsa geleneksel hale gelir ve Türkiye daha fazla kazanabilir. Türkler kadar Almanlar da ciddi ilgi duyacaktır. Ancak Alman bankaları Türkiye’deki gayrimenkul satın alımlarını desteklemiyor. Türk bankaları gurbetçi finansal olarak desteklerse daha fazla satış yapılabilir” diye konuştu. Fuar 10 Şubat’ta da gezilebilecek.