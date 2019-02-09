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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA / Fotoğraflar: DHA-İHA
09.02.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Almanya'da Evim Türkiye kuyruğu

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Almanya'da Evim Türkiye kuyruğu

Düsseldorf'ta devam eden Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Almanya’nın yanı sıra Avrupa’nın bir çok ülkesinde yaşayan gurbetçiler tarafından da büyük ilgi görüyor. Girişinde uzun kuyrukların oluştuğu fuarın ikinci gününde de ziyaretçiler, beğendikleri emlak projelerinden ev ya da dükkanlar satın aldı. Bazı katılımcılar “Ev bakmaya geldik. Almadan gitmeyeceğiz” dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, THY resmi ulaşım sponsorluğu ile Almanyanın Düsseldorf kentinde dün başlayan fuara bugün de ilgi büyüktü. Girişlerinde yoğun ilgiden dolayı kuyrukların meydana geldiği fuarda ünlü isimler de gurbetçilerle buluştu. Hamit Altıntop’un da gezdiği fuarda oyuncu Pınar Altuğ ile yönetmen ve yapımcı Birol Güven de projelerle ilgili bilgiler aldı.

Almanyada Evim Türkiye kuyruğu

GURBETÇİLER DE FİRMALAR DA MEMNUN
Türkiyenin önde gelen 76 gayrimenkul firmasını gurbetçilerle buluşturan fuardan ziyaretçiler ve firma temsilcileri memnun kaldı. Fuarı gezen gurbetçiler arasında emlak satın alanların sayısında da artış yaşandı. Çok sayıda emlak satışı yapıldı. Gayrimenkul firmaları ile görüşen Dortmundlu gurbetçi Şefik Ceylan, “Tahmin ettiğimizin çok üzerinde bir fuar burası. Ev bakmaya geldik. Türkiye’ye gittiğimizde kalacak bir yerimiz olsun istiyoruz” dedi. Osman Aykul adlı gurbetçi ise “İlk defa böyle bir fuar Almanya’da yapılıyor. Ev bakmaya geldik. Ortam çok renkli veg güzel. Sanırım bir şey alacağız” diye konuştu. Hollanda'dan da özellikle fuar için gelenlerin olması dikkat çekti. 

Almanyada Evim Türkiye kuyruğu

ALMADAN GİTMEYECEĞİZ
Almanya’da yaşayan Şenol ve Hülya Gül çifti de ev almak için fuardaydı. Projelere baktıklarını söyleyen Hülya Gül, “Ev ve dükkan bakıyoruz. Bugün anlaşabilirsek almadan gitmeyeceğiz” dedi. Fuar ile 15 günde dolaşamayacakları projeleri Avrupalı Türklere bir günde dolaşabilme imkanı sağladıklarına dikkati çeken gayrimenkul firması satış müdürü Dilek Özdemir, “Aslında satış hedeflemiyorduk. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın ayağına İstanbul’dan, Ege’den ve Akdeniz’den birçok konut projelerini ayaklarına getirdik. 15 günde dolaşamayacakları projeleri bir günde dolaşabilme imkanı sağladık. Bugün itibariyle ziyaretçiler daha da yoğunlaştı” dedi.

Almanyada Evim Türkiye kuyruğu

İLK OLMASINA RAĞMEN ÇOK BAŞARILI
Fuarı ziyaret eden Türkiye-Almanya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, “Böyle bir fuar ilk defa Almanya’da düzenleniyor. Türkiye’nin en önemli firmalarını burada bir arada görmek bizim için fevkalade önemli. İlk olmasına rağmen son derece başarılı gördüm. Ailecek gelip evlerin, ya da herhangi bir şekilde yatırım yapmak isteyenleri görmek güzel bir gelişme. Tekrarlanırsa geleneksel hale gelir ve Türkiye daha fazla kazanabilir. Türkler kadar Almanlar da ciddi ilgi duyacaktır. Ancak Alman bankaları Türkiye’deki gayrimenkul satın alımlarını desteklemiyor. Türk bankaları gurbetçi finansal olarak desteklerse daha fazla satış yapılabilir” diye konuştu. Fuar 10 Şubat’ta da gezilebilecek.

Almanyada Evim Türkiye kuyruğu

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