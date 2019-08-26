Almanya’da evden kaçan kobra yılanı aranıyor
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’nin Herne kentinde itfaiye ve polis, evden kaçan zehirli kobra yılanını arıyor.
HERNE Belediyesi’nden yapılan açıklamada, dün akşam evinde yılan besleyen bir kişinin oturduğu binanın koridorunda kobra yılanı görüldüğü, şimdi ise kobranın, binanın dışında olabileceği ifade edildi. Yılanı arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, itfaiye ve polisin yanı sıra Recklinghausen veteriner dairesinin çalışanlarının da aramaya katıldığı kaydedildi.
YERE BANT YAPIŞTIRILDI
Evin 500 metre çevresinde dikkatli olunması çağrısı yapılırken, evlerin kapı ve pencerelerinin kapalı tutulması, yılanı görenlerin polisi aramaları istendi. Açıklamada, insanların zarar görmemesi için önlem alındığı, yılanın görüldüğü evle birlikte çevresindeki 4 binada ikâmet edenlerin tahliye edildiği, söz konusu dairede kobranın iz bırakması için yere un serpildiği ve yakalamak için de çift taraflı bant yapıştırıldığı belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle