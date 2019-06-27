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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
27.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Almanya’da Ermeni anıtı dikilmesine Türklerden tepki

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Almanya’da Ermeni anıtı dikilmesine Türklerden tepki

Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Pohlheim kasabası meclisi, 1915 olaylarını soykırım kabul ederek anıt yaptırma kararı aldı. Meclisin kararı Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HTDIP) tarafından protesto edildi.

BELEDİYE meclisi tarafından alınan kararın yeni düşmanlıklara zemin hazırlayacağına, barış içinde yaşamak isteyenlerin arasına düşmanlık tohumları ekileceğine dikkati çeken HTDIP üyeleri, Pohlheim belediye binası önünde toplanarak yapılan yanlıştan geri adım atılması gerektiğini söyledi. HTDIP Sözcüsü Dr. Hüseyin Kurt tarafından okunan metinde, alınan kararın herhangi bir tarihi ve hukuki boyutu olmadığı, kin, nefret ve düşmanlığa hizmet ettiği belirtildi. Tarihte yaşanan hadiseler hakkında belediye meclislerinin alacağı kararlarla hüküm verilemeyeceği vurgulandı:

‘SALDIRILAR KÖRÜKLENİYOR’
“Tek taraflı olarak alınan bu karar doğrultusunda oluşacak düşmanlıklar neticesinde Yeni Zelanda’da Müslümanlara, Sri Lanka’da Hıristiyanlara ve ABD’de Yahudilere saldırılar körüklenmektedir. Soykırım demek ateşe yağ dökmek gibidir, Müslümanlara düşmanlığı arttıracaktır. Toplumlar arasındaki uçurumu derinleştirecektir. Alınan bu karar milyonlarca Türkü dışlayacak, toplumsal barışı zedeleyecek, yıllardır oluşturulması istenen uyum engellenmiş olacaktır. Buna müsaade edemeyiz. Yeni düşmanlıkların olmasını istemiyoruz. Pohlheim Belediyesi’nin bu karardan vazgeçmesini istiyoruz.”

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