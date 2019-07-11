Almanya’da enflasyon haziranda yüzde 1,6’ya çıktı
Almanya’da mayıs ayında yüzde 1,4 olarak kaydedilen enflasyon, haziranda yüzde 1,6’ya yükseldi. Bu oranla Almanya, ECB’nin tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2’ye yaklaştı.
ALMANYA Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, ülkede TÜFE geçen ay 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 arttı. Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2’ye yaklaşması dikkati çekti. TÜFE, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 ve nisan ayında da yüzde 2 artış göstermişti. Destatis, tatil paket tur fiyatlarındaki yükselişin enflasyonun haziranda artmasına sebep olduğunu kaydetti. Paket tur fiyatları mayısta takvim etkisinden dolayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9’luk gerileme kaydederken, haziranda yüzde 6,1 artış gösterdi.
SEBZE YÜZDE 9.6, TREN BİLETİ YÜZDE 3.6 ARTTI
Almanya’da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,3 artış kaydetti. Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatı, 2018’in haziran ayına göre yüzde 2,5 daha yüksek oldu. Elektrik fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4, motor yakıt fiyatları yüzde 1,2 ve doğal gaz fiyatları yüzde 4,1 arttı. Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 1,2’lik artış gösterdi. Sebze fiyatlarının yüzde 9,6 ve balık ürünlerinin yüzde 3 artması dikkati çekti. Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,9, çıplak kira ücretlerinde yüzde 1,4 ve tren biletlerinde yüzde 3,6 artış oldu.
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