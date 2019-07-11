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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
11.07.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Almanya’da enflasyon haziranda yüzde 1,6’ya çıktı

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Almanya’da enflasyon haziranda yüzde 1,6’ya çıktı

Almanya’da mayıs ayında yüzde 1,4 olarak kaydedilen enflasyon, haziranda yüzde 1,6’ya yükseldi. Bu oranla Almanya, ECB’nin tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2’ye yaklaştı.

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, ülkede TÜFE geçen ay 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 arttı. Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2’ye yaklaşması dikkati çekti. TÜFE, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 ve nisan ayında da yüzde 2 artış göstermişti. Destatis, tatil paket tur fiyatlarındaki yükselişin enflasyonun haziranda artmasına sebep olduğunu kaydetti. Paket tur fiyatları mayısta takvim etkisinden dolayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9’luk gerileme kaydederken, haziranda yüzde 6,1 artış gösterdi.

SEBZE YÜZDE 9.6, TREN BİLETİ YÜZDE 3.6 ARTTI
Almanya’da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,3 artış kaydetti. Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatı, 2018’in haziran ayına göre yüzde 2,5 daha yüksek oldu. Elektrik fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4, motor yakıt fiyatları yüzde 1,2 ve doğal gaz fiyatları yüzde 4,1 arttı. Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 1,2’lik artış gösterdi. Sebze fiyatlarının yüzde 9,6 ve balık ürünlerinin yüzde 3 artması dikkati çekti. Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,9, çıplak kira ücretlerinde yüzde 1,4 ve tren biletlerinde yüzde 3,6 artış oldu.

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