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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DW / Fotoğraf: Ing Images
05.12.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Almanya’da en çok akademisyenler göç ediyor

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Almanya’da en çok akademisyenler göç ediyor

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, yurtdışına göç eden Almanların çoğunluğunu daha yüksek kazanç elde etmek isteyen akademisyenler oluşturuyor. Ancak aynı araştırmaya göre birçoğu bir süre sonra geri dönüyor.

YURTDIŞINA göç eden Almanlar 40 yaşın altında, kariyerli ve üniversite mezunu. Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü ve Duisburg Üniversitesi’nin sorularına Almanya’da doğan 10 bin kişinin verdiği yanıtların yer aldığı araştırmaya göre yurtdışına göç eden Almanların yüzde 60’ı yurtdışında daha yüksek kazanç elde ettiklerini kaydetti. Yurtdışında yaşayan Almanlar ortalama olarak yılda 12 bin Euro daha fazla kazanıyor.

GERİ DÖNÜYORLAR
Araştırmadan elde edilen sonuçlar rapor haline getirildi. Yılda 180 bin Almanın başka bir ülkeye göç ettiği belirtilen raporda 130 bin kişinin ise geri döndüğü kaydedildi. Göç eden 180 bin kişinin yüzde 76’sını akademisyenlerin oluşturduğu belirtildi. Almanların göç etmeyi en fazla tercih ettiği 4 ülke ise İsviçre, Avusturya, ABD ve İngiltere oldu.

KARİYER BİRİNCİ SIRADA
Yurtdışına taşınma sebepleri arasında kariyer birinci sırada yer alırken, başka bir hayat tarzı da ikinci sırada yer aldı. Yurtdışına taşınanların beşte biri ise eğitim için gittiğini söyledi. Araştrımaya katılanların 20-70 yaş arasında olduğu ve Haziran 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Almanya’dan göç ettiği ya da Almanya’ya geri döndüğü belirtildi. Göç eden Almanların ortalama yaşı 36-37 olarak kaydedildi. Almanların yüzde 5’inin yurtdışında yaşadığı ve Almanya’nın Polonya ve İngiltere’nin ardından en fazla göç veren AB ülkesi olduğu belirtildi.

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