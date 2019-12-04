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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
04.12.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Almanya’da emlak fiyatları 10 yılda yüzde 48 arttı

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Almanya’da emlak fiyatları 10 yılda yüzde 48 arttı

Berlin'de bugün basın toplantısı düzenleyen Federal İstatistik Dairesi yetkililerinin verdiği bilgilere göre 2008 ile 2018 yılları arasında emlak fiyatları Almanya genelinde yüzde 48 oranında arttı. 

ALMANAYA’da kredi faizlerinin çok düşük olması yatırımcıyı emlak satın almaya itti. Talep fazla olunca da emlak fiyatlarında yıllık ortalama 4.7 ile 7.5 oranında artış gözlendi. En hızlı artışın ise 2015 yılından sonra yaşandığı ortaya çıktı.

2018-2019’DA YÜZDE 12 ARTTI
Büyük şehirlerde emlak fiyatları küçük yerleşim alanlarına göre daha hızlı arttı. Berlin’de 2018 yılının üçüncü çeyreğinden 2019 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar olan bölümde fiyatlar yaklaşık yüzde 12 artış gösterdi.

 

 

 

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