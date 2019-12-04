Almanya’da emlak fiyatları 10 yılda yüzde 48 arttı
Berlin'de bugün basın toplantısı düzenleyen Federal İstatistik Dairesi yetkililerinin verdiği bilgilere göre 2008 ile 2018 yılları arasında emlak fiyatları Almanya genelinde yüzde 48 oranında arttı.
ALMANAYA’da kredi faizlerinin çok düşük olması yatırımcıyı emlak satın almaya itti. Talep fazla olunca da emlak fiyatlarında yıllık ortalama 4.7 ile 7.5 oranında artış gözlendi. En hızlı artışın ise 2015 yılından sonra yaşandığı ortaya çıktı.
2018-2019’DA YÜZDE 12 ARTTI
Büyük şehirlerde emlak fiyatları küçük yerleşim alanlarına göre daha hızlı arttı. Berlin’de 2018 yılının üçüncü çeyreğinden 2019 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar olan bölümde fiyatlar yaklaşık yüzde 12 artış gösterdi.
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