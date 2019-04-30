Almanya’da emekli maaşlarına zam
Almanya’da yaşayan yaklaşık 20 milyon emeklinin maaşlarına 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren zam yapıldı.
ALMANYA Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına yüzde 3.18, doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına da yüzde 3.91 zammı onayladı. Yeni zam oranlarına göre, 1000 Euro maaş alan bir emekli, 1 Temmuz’dan itibaren batıda 31.80, doğuda 39.10 Euro daha fazla alacak.
DOĞUDA ORAN BİRAZ DAHA YÜKSEK
Almanların yüzde 50’den fazlası kiralık evde otururken, ev fiyatlarının ve kiralarının yükselmesi, ülkede emeklileri zor durumda bıraktığı belirtiliyor. Almanya’nın bütçe fazlası vermesi dikkati çekerken, Alman sivil toplum kuruluşları uzun zamandır emeklililerin haklarının iyileştirilmesi için çağrı yapıyor.
İki Almanya’nın birleşmesinden önceki durumdan kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı ülkedeki emeklilik maaşlarında dengeyi sağlamak amacıyla doğu eyaletlerinde yaşayanlar için emeklik maaşı daha yüksek oranda artırılıyor.
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