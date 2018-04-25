Almanya’da emekli maaşlarına zam
Alman hükümeti, emeklilere yapılacak zammı onayladı. Hükümet eski eyaletlere göre yeni eyaletlerde yaşan emeklilerin maaşlarını bir miktar daha fazla artırdı.
ESKİ eyaletlerde yaşayan emeklilerin maaşları 3.22 oranında artarken, yeni eyaletlerde yaşayanların emeklilerin maşlarında yüzde 3.37 artış oldu.
Almanya’da emekli maaşları yeni ve eski eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Yıkılan Doğu Almanya sınırları içinde kalan eyalette yaşayanlar düşük emekli maaşı alıyor. Hükümet bu eyaletlerde yaşayanlara daha fazla zam yaparak aradaki farkı kapatmayı hedefliyor. Zam artışından Türkiye’de yaşayıp Almanya’da dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanacak.
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