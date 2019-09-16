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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
16.09.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Almanya’da ekmek su gibi brezel satılıyor

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Almanya’da ekmek su gibi brezel satılıyor

Almanya’da kahve ve biranın yanında ya da açlığı bastırmak için tercih edilen brezel yani tuzlu simidin üretimine fırıncılar yetişemiyor. 

Almanya’nın hemen her köşesinde ekmek su gibi satılan brezel için Münih Bira Şenliği Oktoberfest yaklaşmasıyla, brezel üreticileri kolları sıvadı. Geçen yıl 6.3 milyon insanın ziyaret ettiği Oktoberfest’te 7.9 milyon litre bira tüketilmişti. Oktoberfest’te biranın yanında en çok tüketilen yiyeceklerin başında ise brezel geliyor.

Almanya’da ekmek su gibi brezel satılıyor
635 MİLYON BREZEL SATTI
Mainz kentindeki en büyük brezel üreticisi Ditsch 100’üncü yılını kutlarken bir önceki yıla kıyasla 65 milyon adet artışla geçen yıl toplam 635 milyon adet Brezel sattığını açıkladı.

 

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