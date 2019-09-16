Almanya’da ekmek su gibi brezel satılıyor
Almanya’da kahve ve biranın yanında ya da açlığı bastırmak için tercih edilen brezel yani tuzlu simidin üretimine fırıncılar yetişemiyor.
Almanya’nın hemen her köşesinde ekmek su gibi satılan brezel için Münih Bira Şenliği Oktoberfest yaklaşmasıyla, brezel üreticileri kolları sıvadı. Geçen yıl 6.3 milyon insanın ziyaret ettiği Oktoberfest’te 7.9 milyon litre bira tüketilmişti. Oktoberfest’te biranın yanında en çok tüketilen yiyeceklerin başında ise brezel geliyor.
635 MİLYON BREZEL SATTI
Mainz kentindeki en büyük brezel üreticisi Ditsch 100’üncü yılını kutlarken bir önceki yıla kıyasla 65 milyon adet artışla geçen yıl toplam 635 milyon adet Brezel sattığını açıkladı.
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