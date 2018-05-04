Almanya’da ehliyet sınavına girenlerin 3’te 1’i kaybediyor
Almanya’da sürücü sınavını kazanamayanların sayısı her yıl artıyor. Almanya Sürücü Öğretmenleri Birliği Başkanı Gerhard von Bressendorf, başarısızlığın nedenini dil bilmeden sınava girenlerin çokluğuna bağlıyor.
SON 5 yıldır Almanya'da sürücü sınavını ilk girişte kazanamayanların sayısı artıyor. 2016’da sınavı kazanamayanların oranı yüzde 34.8’ken, bu oran 2017’de yüzde 36.8’e yükseldi. olmuştu. Geçen yıl direksiyon sınavını kaybedenlerin oranı yüzde 28.1.
Adaylar arasında B sınıfı sürücü belgesi sınavını kazanamayanların oranı ise çok daha yüksek. 2016’da 42.7 olan bu oran, 2017’de yüzde 44’e ulaşmış. Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Sürücü Öğretmenleri Birliği Başkanı Gerhard von Bressendorf, başarısızlığın nedeni olarak Almanca bilmeden sınavlara giren aday sayısının çok olmasını gösterdi.
Almanya’da her sürücü adayı kurs için ortalama bin 200 euro ile 2 bin euro arasında para harcıyor. Sınavı kazanamayanlar için ise bu masraf daha da artıyor. Yazılı sınav ücreti 20 euro, direksiyon sınavı 100 euro. Sınavı kazanamayanlar yeniden sınav ücreti yanında direksiyon kursları almaya da devam ediyor.
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