Almanya’da ‘Ebru Şifadır’ adlı çalışma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da ‘Ebru Şifadır’ adlı çalışma
GeriAvrupa Almanya’da ‘Ebru Şifadır’ adlı çalışma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
03.11.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Almanya’da ‘Ebru Şifadır’ adlı çalışma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da ‘Ebru Şifadır’ adlı çalışma

Almanya’nın Köln kentinde, ‘Ebru Şifadır’ temasıyla seminer düzenlenerek, ebru sanatının engelliler üzerindeki tedavi edici etkisi anlatıldı.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi’nde düzenlenen seminerde, Kültür Bakanlığı ebru ve minyatür sanatçısı Suna Koçal, ebru sanatının tedavi edici etkisini gösteren atölye çalışması yaptı. Zihinsel ve bedensel engellilere, down sendromlulara, yetimlere ve hükümlülere ebru sanatının şifa boyutunu anlatıp uyguladıklarını belirten Koçal, bu sanatın, suyun yapısından dolayı insanı dinlendirici ve terapi edici bir yönü olduğunu söyledi.

Almanya’da ‘Ebru Şifadır’ adlı çalışma

KUŞ VE SU SESİYLE TERAPİ
Koçal, “Selçuklular döneminde şifahaneler kurularak insanları kuş ve su sesiyle terapi ettiklerini biliyoruz. Ebru sanatının bu manada dinlendirici ve şifa veren bir boyutunun olduğunu keşfettik. Bu sanatın insanları rahatlattığını, streslerden arındırdığını ve insanların ebru yaptıkları zaman günlük dertlerini unuttuklarını müşahede ediyoruz. Şifa boyutunu keşfettiğimden dolayı, hem sergiler yapıyoruz hem de atölye çalışmalarımız oluyor. Terapiye ihtiyacı olan her kesimle değişik etkinlikler yapıyoruz” dedi.

SABRI ÖĞRETİYOR
Ebru sanatının, nefis terbiyesinde ve sabrı öğretmede büyük katkısının olduğunu vurgulayan Koçal, ebru yapan insanların düşüncelerini ve duygularını bir disiplin içinde tuttuklarını ifade etti. Seminer ve atölye çalışmasına katılan Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de çok derin tarihi ve içeriği olan ebru sanatını, seminer vesilesiyle daha yakından tanıdıklarını belirtti. Erciyes, “Almanya’da ebrunun tanıtılmasının, buradaki vatandaşlarımıza ebru atölyesi yapılması, buradaki kültürümüzün yaşatılması ve öğretilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle