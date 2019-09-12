Almanya’da ebeler iş yükünden şikâyetçi
Almanya’da iki uzman, Federal Meclisin isteği üzerine ülkedeki ebelerin iş yükünü araştırdı. Uzmanların meclise sundukları rapora göre, ülke genelinde ciddi bir ebe sıkıntısı yaşanıyor.
RAPORDA, her iki ebeden birinin aynı anda üç anne adayı veya yeni doğum yapmış annelerle ilgilenmek zorunda kaldığı, bunun da ciddi bir iş yükü oluşturduğuna dikkat çekildi. Doğum uzmanları ise ebelerin anneyle ve yeni doğmuş bebekle birebir ilgilenmesini öneriyor. Ebe sıkıntısının en çok hissedildiği eyalet ise Saksonya. Bu eyalette bir ebe dört anne ve bebekle ilgilenmek zorunda kalıyor.
Meclise sunulan raporu değerlendiren Sol Parti Federal Meclis milletvekili Sabine Zimmermann, “Rapordaki bilgiler ve elde edilen sonuçlar korkutucu. Almanya’da son dönemlerde doğum oranı arttı. Ebelere olan ihtiyaç da arttı. Kötü çalışma koşulları onların işini zorlaştırıyor” dedi. Hastaneler, genellikle ebelere tam gün mesai yaptırmıyor. Bu yüzden de ebe açığı çıktığına dikkati çeken Zimmermann, ebelerin iş koşullarının düzeltilmesi gerektiğini savundu. Almanya’da en az ebe ihtiyacı duyulan eyalet ise Bavyera. Bu eyalette doğum yapan her yüz anneden sadece altısı ebelerden yardım istiyor.
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