Almanya’da ebeler iş yükünden şikâyetçi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da ebeler iş yükünden şikâyetçi
GeriAvrupa Almanya’da ebeler iş yükünden şikâyetçi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
12.09.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Almanya’da ebeler iş yükünden şikâyetçi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da ebeler iş yükünden şikâyetçi

Almanya’da iki uzman, Federal Meclisin isteği üzerine ülkedeki ebelerin iş yükünü araştırdı. Uzmanların meclise sundukları rapora göre, ülke genelinde ciddi bir ebe sıkıntısı yaşanıyor.

RAPORDA, her iki ebeden birinin aynı anda üç anne adayı veya yeni doğum yapmış annelerle ilgilenmek zorunda kaldığı, bunun da ciddi bir iş yükü oluşturduğuna dikkat çekildi. Doğum uzmanları ise ebelerin anneyle ve yeni doğmuş bebekle birebir ilgilenmesini öneriyor. Ebe sıkıntısının en çok hissedildiği eyalet ise Saksonya. Bu eyalette bir ebe dört anne ve bebekle ilgilenmek zorunda kalıyor.

Almanya’da ebeler iş yükünden şikâyetçi


Meclise sunulan raporu değerlendiren Sol Parti Federal Meclis milletvekili Sabine Zimmermann, “Rapordaki bilgiler ve elde edilen sonuçlar korkutucu. Almanya’da son dönemlerde doğum oranı arttı. Ebelere olan ihtiyaç da arttı. Kötü çalışma koşulları onların işini zorlaştırıyor” dedi. Hastaneler, genellikle ebelere tam gün mesai yaptırmıyor. Bu yüzden de ebe açığı çıktığına dikkati çeken Zimmermann, ebelerin iş koşullarının düzeltilmesi gerektiğini savundu. Almanya’da en az ebe ihtiyacı duyulan eyalet ise Bavyera. Bu eyalette doğum yapan her yüz anneden sadece altısı ebelerden yardım istiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
19’ncu Frankfurt Türk Film Festivali’ni ‘Kapı’ açacak
Almanya’da ebeler iş yükünden şikâyetçi
İki eyalet anlaştı! Otomobilde çocuk ya da hamile varsa...
Paul Scholes’tan sansasyonel pas! Futbolu bırakalı yıllar oldu ama…