AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 21.01.2020 - 15:46,
Almanya’da e-ticaret hacmi 72.6 milyar Euro’ya ulaştı
Alman E-Ticaret ve Mesafeli Satış Ticaret Birliği (Bevh), 2018’de 65.1 milyar Euro olan Almanya’da e-ticaret sektörü hacminin (KDV dahil) geçen yıl yüzde 11.6 büyüyerek 72.6 milyar Euro’ya yükseldiğini bildirdi.
BEVH Genel Müdürü Christoph Wenk-Fischer, konuya ilişkin değerlendirmesinde 2019’un e-ticarette rekor yıl olduğunu belirterek, “Dijital ticaret perakendenin lokomotifi olduğunu gösterdi” ifadesini kullandı. Bevh, bastırılmış ekonomik görünüm nedeniyle Almanya’da e-ticaretin bu yıl yüzde 10 civarında büyüyerek 80 milyar Euro seviyesinde olmasını bekliyor.
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