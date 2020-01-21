Almanya’da e-ticaret hacmi 72.6 milyar Euro’ya ulaştı

BEVH Genel Müdürü Christoph Wenk-Fischer, konuya ilişkin değerlendirmesinde 2019’un e-ticarette rekor yıl olduğunu belirterek, “Dijital ticaret perakendenin lokomotifi olduğunu gösterdi” ifadesini kullandı. Bevh, bastırılmış ekonomik görünüm nedeniyle Almanya’da e-ticaretin bu yıl yüzde 10 civarında büyüyerek 80 milyar Euro seviyesinde olmasını bekliyor.