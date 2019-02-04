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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: Facebook
04.02.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Almanya’da ‘düşük maaşlı emekliye zam’ kavgası

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Almanya’da ‘düşük maaşlı emekliye zam’ kavgası

Almanya’da CDU/CSU ile SPD’den oluşan büyük koalisyon, temel emeklilik reformunu programına aldı. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, bu çerçevede hazırladığı taslağı kamuoyuna açıklar açıklamaz, yoğun bir tartışma koptu. Taslak, 35 yıl emeklilik sandığına prim ödemiş, çocuk ya da hasta bakmış, düşük emekli maaşı alan kişilere, 1 Ocak 2021’den itibaren ayda 447 Euro’ya zam öngörüyor.

ÇALIŞMA Bakanı Hubertus Heil’in taslağına en başta hükümet ortağı CDU/CSU’dan tepki geldi. Thüringen Eyaleti CDU Teşkilat Başkanı Mike Mohring, taslağın, kişinin iş yeri emeklisi ya da hayat sigortası gibi gelirlerini hesaba katmadığını ve ihtiyacı olup olmadığını incelemeyi de tamamen gözardı ettiğini söyledi. Mohring, bu gelirlerin mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurguladı. CDU/CSU sosyal politikalar sözcüsü Peter Weiss de taslağın koalisyon sözleşmesine uygun olmadığını belirtti: “Hıristiyan Birlik su dağıtır gibi para dağıtmak istemiyor. Az emekli maaşı alanlara yardım etmek istiyor. Temel emekliliğin vergilerden karşılanması da akıllı bir iş değil.”
Hıristiyan Demokrat Çalışanlar Birliği Başkanı Karl Josef Laumann ise taslağın üzerinde tartışılmaya değer akıllıca bir iş olduğunu, iki tarafın da uzlaşma noktaları bulması gerektiğini söyledi.

YAŞLILIKTA YOKSULLUĞU ÖNLER
Taslağa dar sendikalardan da destek geldi. Alman Sendikalar Birliği (DGB) Yönetim Kurulu Üyesi Annelie Buntenbach, taslağın yaşlılıkta yoksulluğu önlememek için önemli bir teklif olduğunu vurguladı. Sol Parti de emekli maaşına zammı destekledi. FDP Genel Sekreteri Nicola Beer, temel emekli taslağının adil olmadığını, Çalışma Bakanı Heil’in milyarlarca Euro yükü vergi mükelleflerinin sırtına yüklemek istediğini söyledi. FDP Lideri Christian Lindner de taslağın adil olmadığını, emekli sandığına daha fazla prim ödeyen insanların emekli maaşını bir kuruş artırmadığını söyledi.
Bakanın hazırladığı taslağa göre 514 Euro alan bir emekli 961 Euro maaş alacak. Bu paralar vergilerden karşılanacak ve emekli maaşı zammında sosyal yardımlardaki şartın tersine kişinin mal varlığı olup olmadığına bakılmayacak.

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