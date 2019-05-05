‘Almanyada doktor ihtiyacımız artıyor’
SPD Sağlık politikası uzmanı ve sözcüsü Prof. Dr. Karl Lauterbach, Almanya’da doktor eksikliğinin yakın gelecekte büyük sorunlara neden olabileceğini açıkladı. Alman Saarbrücker Zeitung gazetesine konuşan SPD Federal milletvekili Lauterbach, şunları söyledi:
“ARTIK bariz bir şekilde doktor sıkıntısı yaşama sürecine doğru evrildik. Bunun sebebi de Almanya’da çok az doktor eğitiliyor. Tıp fakültelerinin puan ve standartlarının çok yüksek olması nedeniyle öğrenciler giremediğinden dolayı gelecekte doktor sıkıntısı yaşanacak. Yakın gelecekte, 7 ila 10 yıl içerisinde şimdi görev yapan doktorlarımız emekliye ayrıldığında bunu daha net göreceğiz. Ülkemizde her yıl 1.4 milyon kronik hastalığı bulunan insanlar tedavi görmekte, doktor yetişmemesi halinde bunların tedavisinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kanılacaktır. Şu anda 10 bin öğrenci eğitim görüyor ve bu rakam ihtiyacımızın çok altında. Her yıl, şu ankine ek olarak 5 bin öğrenciye daha ihtiyacımız var. Bir öğrencinin, uzman olarak görev yapması 15 yıl alıyor.”
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