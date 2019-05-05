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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Muhsin CEYLAN, DHA / Fotoğraf: dpa
05.05.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

‘Almanyada doktor ihtiyacımız artıyor’

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‘Almanyada doktor ihtiyacımız artıyor’

SPD Sağlık politikası uzmanı ve sözcüsü Prof. Dr. Karl Lauterbach, Almanya’da doktor eksikliğinin yakın gelecekte büyük sorunlara neden olabileceğini açıkladı. Alman Saarbrücker Zeitung gazetesine konuşan SPD Federal milletvekili Lauterbach, şunları söyledi:

“ARTIK bariz bir şekilde doktor sıkıntısı yaşama sürecine doğru evrildik. Bunun sebebi de Almanya’da çok az doktor eğitiliyor. Tıp fakültelerinin puan ve standartlarının çok yüksek olması nedeniyle öğrenciler giremediğinden dolayı gelecekte doktor sıkıntısı yaşanacak. Yakın gelecekte, 7 ila 10 yıl içerisinde şimdi görev yapan doktorlarımız emekliye ayrıldığında bunu daha net göreceğiz. Ülkemizde her yıl 1.4 milyon kronik hastalığı bulunan insanlar tedavi görmekte, doktor yetişmemesi halinde bunların tedavisinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kanılacaktır. Şu anda 10 bin öğrenci eğitim görüyor ve bu rakam ihtiyacımızın çok altında. Her yıl, şu ankine ek olarak 5 bin öğrenciye daha ihtiyacımız var. Bir öğrencinin, uzman olarak görev yapması 15 yıl alıyor.”

 

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