Almanya’da doğup büyüyen Sara Antalya’ya yerleşecek
Almanya’da doğup büyüyen Sara Hilal Aslan (23), Esline Ajans ile çalışmaya başladı. 2.5 yaşında bale eğitimi almaya başladığını, aynı zamanda tiyatroyla uğraştığını anlatan Aslan, Antalya’ya aşık olduğunu belirtti.
Münih Üniversitesi New European College’de işletme bölümü okuduğunu ve Almanya’da yaşadığını söyleyen Hilal Aslan, aynı zamanda fotomodellik yaptığını belirtti. Fotoğraflarının İtalya’nın ünlü moda dergisi Vogue’de yayımlandığını hatırlatan Aslan, “Antalya’nın benim için yeri çok ayrı. Üniversite eğitimimin ardından yerleşmek istiyorum. Esline Ajans ile çalışmaya başlama nedenim de bu. Antalya’da bir ayağımın olmasını istedim” dedi.
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