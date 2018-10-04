Almanya’da dizel krizinde yeni kavga
Almanya’da uzun süredir tartışma konusu olan dizel otomobillerin geleceği konusunda yeni bir tartışma başladı. Masrafları kim karşılayacak?
KOALİSYON hükümeti eski dizel araçların Euro 6 modellerle prim karşılığı değiştirilmesi ve emisyon salınımında yeni teknik sistemle donatılması, masrafının da otomobil üreticileri tarafından karşılanması konusunda anlaştı. Ancak şimdi de uzlaşmanın dizel krizini çözemeyeceği, hükümetin otomobil sanayine boyun eğdiği tartışması başladı. Almanya’da 15 milyon dizel yakıtlı otomobil trafikte. Hükümetin önlemler paketindeki uygulama ise sadece 1.4 milyon araç için geçerli. Uygulama, dizel yasağının tehdit ettiği 14 bölgede trafikte olan dizel yakıtlı araç sürücülerini kapsıyor. Geri kalan 13.6 milyon dizel sürücüsü kendi başının çaresine bakacak.
‘ÇİFTE SIFIR ÇÖZÜM’
Hükümet, önlem paketine göre masrafların otomobil üreticileri tarafından karşılanmasını bekliyor, ancak yaptırım getiremiyor. Önlemler paketini ‘arzu paketi’ olarak niteleyen Tüketiciyi Koruma Teşkilatı yöneticilerinden Klaus Müller, “Bir çözüm yok. VW ve öteki şirketlere özel bir konjonktür programı bu” diyerek hükümeti eleştirdi. Alman Çevre Koruma Birliği, hükümetin dizel krizine çözüm paketini, “Çifte sıfır çözüm” diye niteledi. Otomobil sanayi uzmanı Prof. Stefan Bratzel, değişmesi ya da yenilenmesi gereken 2.5 milyon dizel yakıtlı araç olduğuna, bunun masrafının 6.3 ile 12.5 milyar euro tutacağına işaret etti.
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