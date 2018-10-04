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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Reuters
04.10.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Almanya’da dizel krizinde yeni kavga

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Almanya’da dizel krizinde yeni kavga

Almanya’da uzun süredir tartışma konusu olan dizel otomobillerin geleceği konusunda yeni bir tartışma başladı. Masrafları kim karşılayacak?

 

KOALİSYON hükümeti eski dizel araçların Euro 6 modellerle prim karşılığı değiştirilmesi ve emisyon salınımında yeni teknik sistemle donatılması, masrafının da otomobil üreticileri tarafından karşılanması konusunda anlaştı. Ancak şimdi de uzlaşmanın dizel krizini çözemeyeceği, hükümetin otomobil sanayine boyun eğdiği tartışması başladı. Almanya’da 15 milyon dizel yakıtlı otomobil trafikte. Hükümetin önlemler paketindeki uygulama ise sadece 1.4 milyon araç için geçerli. Uygulama, dizel yasağının tehdit ettiği 14 bölgede trafikte olan dizel yakıtlı araç sürücülerini kapsıyor. Geri kalan 13.6 milyon dizel sürücüsü kendi başının çaresine bakacak.

‘ÇİFTE SIFIR ÇÖZÜM’
Hükümet, önlem paketine göre masrafların otomobil üreticileri tarafından karşılanmasını bekliyor, ancak yaptırım getiremiyor. Önlemler paketini ‘arzu paketi’ olarak niteleyen Tüketiciyi Koruma Teşkilatı yöneticilerinden Klaus Müller, “Bir çözüm yok. VW ve öteki şirketlere özel bir konjonktür programı bu” diyerek hükümeti eleştirdi. Alman Çevre Koruma Birliği, hükümetin dizel krizine çözüm paketini, “Çifte sıfır çözüm” diye niteledi. Otomobil sanayi uzmanı Prof. Stefan Bratzel, değişmesi ya da yenilenmesi gereken 2.5 milyon dizel yakıtlı araç olduğuna, bunun masrafının 6.3 ile 12.5 milyar euro tutacağına işaret etti.

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