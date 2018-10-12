Almanya’da ‘Dayanışma Vergisi’ kalkıyor mu?
Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, yeni hayata geçireceği ‘vergi paketi’ çerçevesinde 27 yıldır alınan ‘Dayanışma Vergisi’ni kaldırmayı planlıyor.
DAYANIŞMA Vergisi, iki Almanya’nın birleşmesinden sonra 1991’de Doğu’nun kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yürürlüğe girmişti. Çalışanların ve kurumların gelirlerinin yüzde 5.5’i olarak tahsil ediliyor. Geçen mart ayında kurulan koalisyon hükümeti, 2021’e kadar ek vergiyi kaldırmayı karara bağlamıştı. Koalisyon ortakları vergi mükelleflerinin yüzde 90’nını muaf tutmayı planlarken, yüksek gelire sahip yüzde 10 dilimlik mükelleflerden ise verginin alınmasını sürdürecek bir uygulamada anlaşmaya varmıştı.
2021’İ BEKLEMEYECEK
Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise hem ülkeye daha fazla yatırımcı çekmek hem de çalışanların yükünü azaltmak amacıyla vergiyi kaldırmayı amaçlıyor. 2021’i beklemeden gelecek yıldan itibaren verginin kaldırılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerden yana olan Altmaier’in hazırlayacağı ‘vergi paketi’yle ilgili Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’u da bilgilendireceği belirtiliyor.
Altmaier, geniş kapsamlı vergi reformu yapması özellikle aile şirketi sahiplerini ve çalışanları sevindirecek. Aile Şirketleri Birliği Başkanı Reinhold von Eben-Worlée, yaptığı açıklamada, “Almanya acil olarak şirketlerden alınan vergilerde reforma gitmek zorunda. Bizim vergi reformuna ihtiyacımız var. Aksi taktirde uluslararası alanda rekabet etme yeteneğimiz kalmayacak” dedi.
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