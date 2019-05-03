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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
03.05.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Almanya’da ‘dark web’e büyük darbe

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Almanya’da ‘dark web’e büyük darbe

İnternetin derin dünyası olarak adlandırılan ‘dark web’in yasa dışı ürünler satılan en büyük ikinci platformu Wall Street Market’e Almanya’da düzenlenen baskında göz altına alınan 3 kişi tutuklandı.

ALMANYA Federal Kriminal Dairesi (BKA), dünyanın yasa dışı ticaret yapılan en büyük ikinci platformu Wall Street Market’e düzenlenen operasyonda göz altına alınan 3 kişinin tutuklandığını açıkladı. Sitede uyuşturucunun yanı sıra hackerler tarafından ele geçirilen bilgiler, bilgisayarlar için kötü amaçlı yazılımlar ve sahte belgelerin satıldığı, ödemelerin Bitcoin ve Monero gibi dijital para birimleriyle yapıldığı, siteyi işletenlerin ise yüzde 2 ila 6 oranında komisyon aldığı belirtildi.
Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde 22, 29 ve 31 yaşlarında 3 kişi 23-24 Nisan tarihlerinde ‘Wall Street Market’in işletmecisi oldukları şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

ABD, HOLLANDA VE EUROPOL SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORDU
Site hakkında ABD ve Hollanda güvenlik makamları ile Avrupa Polis Teşkilatı Europol de soruşturma yürütüyordu.
Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 550 bin Euro nakit para, farklı miktarlarda dijital para, pahalı otomobil ve bilgisayarlara el konuldu. 22 yaşındaki zanlının evinde ise bir de silah bulundu.
1 milyon 150 binin üzerinde müşteri hesabıyla 5 bin 400’den fazla satıcı kaydının bulunduğu site kapatıldı.

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