Almanya’da ‘dark web’e büyük darbe
İnternetin derin dünyası olarak adlandırılan ‘dark web’in yasa dışı ürünler satılan en büyük ikinci platformu Wall Street Market’e Almanya’da düzenlenen baskında göz altına alınan 3 kişi tutuklandı.
ALMANYA Federal Kriminal Dairesi (BKA), dünyanın yasa dışı ticaret yapılan en büyük ikinci platformu Wall Street Market’e düzenlenen operasyonda göz altına alınan 3 kişinin tutuklandığını açıkladı. Sitede uyuşturucunun yanı sıra hackerler tarafından ele geçirilen bilgiler, bilgisayarlar için kötü amaçlı yazılımlar ve sahte belgelerin satıldığı, ödemelerin Bitcoin ve Monero gibi dijital para birimleriyle yapıldığı, siteyi işletenlerin ise yüzde 2 ila 6 oranında komisyon aldığı belirtildi.
Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde 22, 29 ve 31 yaşlarında 3 kişi 23-24 Nisan tarihlerinde ‘Wall Street Market’in işletmecisi oldukları şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
ABD, HOLLANDA VE EUROPOL SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORDU
Site hakkında ABD ve Hollanda güvenlik makamları ile Avrupa Polis Teşkilatı Europol de soruşturma yürütüyordu.
Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 550 bin Euro nakit para, farklı miktarlarda dijital para, pahalı otomobil ve bilgisayarlara el konuldu. 22 yaşındaki zanlının evinde ise bir de silah bulundu.
1 milyon 150 binin üzerinde müşteri hesabıyla 5 bin 400’den fazla satıcı kaydının bulunduğu site kapatıldı.
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