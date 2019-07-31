Almanya’da çocuk pornografisi içeren fotoğraf bulunduran papaza dava
Almanya’nın güney batısındaki Saarland Eyaleti’nde bir Protestan kilisesi papazı hakkında çocuk pornografisi içeren fotoğraflar bulundurmaktan dava açıldığı bildirildi.
SAARBRÜCKEN Savcılığı, 65 yaşındaki papazın evinde yapılan arama sırasında, bilgisayarında pornografik içerikli fotoğraflar tespit edildiğini, papazın bu fotoğrafları mail olarak yollama girişiminde de bulunduğunu açıkladı. Papazın ABD güvenlik makamlarınca tespit edildiği ve Alman makamlarına bildirildiği ifade edildi.
Rheinland Protestan Kilisesi de papazın açığa alındığını duyurdu, ancak daha fazla bir açıklama yapmaktan kaçındı.
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