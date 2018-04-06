Almanya’da camiye boyalı saldırı
Almanya’nın başkenti Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisi’nin çay ocağının giriş bölümündeki camlar kimliği belirsiz kişiler tarafından boyandı.
Wedding semtindeki Mescid-i Aksa Camisi İmamı Mahmut Aydın, bugün sabah namazı için camiye geldiğinde camların kırmızı, yeşil ve sarı renklere boyandığını, üstüne de yazılar yazıldığını gördüğünü söyledi. Daha sonra olay yerine gelen polisin saldırıya ilişkin tutanak tuttuğunu belirten Aydın, saldırının gece yarısı yapılmış olabileceğini söyledi. Aydın, bu tür saldırıların kendilerini endişelendirdiğini vurguladı.
Almanya’da yıl başından bu yana camilere, Türklere ait kültür merkezlerine ve işletmelere yönelik çok sayıda saldırı düzenlendi. Bu saldırıların büyük bölümünü terör örgütü PYD/PKK yandaşları üstlendi.
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