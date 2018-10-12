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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: AFP
12.10.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Almanya’da büyük koalisyona destek azaldı

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Almanya’da büyük koalisyona destek azaldı

Almanya’nın devlet kanalı ARD tarafından Infratest Dimap şirketine yaptırılan ankete göre CDU/CSU ve SPD’nin toplam oy oranı yüzde 41 ile son yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi.

 

ORTAKLARIN oy kaybetmesine gerekçe olarak, oy verenlerin hükümetin çalışmalarından memnun olmadığı gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 76’sının hükümetten az memnun olduğu ya da hiç memnun olmadığı ortaya çıktı. Federal hükümetin eski model dizel motorlu araçlarla ilgili kararlarını doğru bulmayanların oranı yüzde 82’yi bulurken, konut kiralarının ödenebilir seviyede tutulmasında başarısız kaldığı görüşünde olanların oranı ise yüzde 78’e çıktı.
Hükümetin iklim politikasından memnun olmayanların oranı da yüzde 73’e yükseldi. İltica politikasında ise hükümetin uygulamasını doğru bulanların oranı ağustos ayına göre 8 puan artarak yüzde 31’e çıktı. Almanların yüzde 68’i ise hükümetin iltica politikasını doğru bulmuyor.
‘Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusuna ise ankete katılanların CDU/CSU yüzde 26 oranında oy alırken, hükümet ortağı SPD yüzde 15’lik oy aranıyla ırkçı AfD’nin gerisinde kaldı. Ankete katılanların yüzde 56’sına göre federal hükümetin içinde bulunduğu durumun baş sorumlusunu Başbakan Angela Merkel olarak gördüklerini söyledi.

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