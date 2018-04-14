Almanya’da bu hafta 150 bin kamu çalışanı iş bıraktı
Ayda en az 200 euro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep Alman kamu çalışanlarının, işverenler üzerindeki baskıyı artırmak üzere yaptığı uyarı grevinde bir hafta içinde 150 bin kamu çalışanı iş bıraktı. Grev nedeniyle hükümet ve belediyelerin kamu hizmetleri aksadı, bazı eyaletlerde metra ve tramvaylar çalışmadı.
Alman kamu çalışanlarının ücret artışı nedeniyle birçok eyalette yaptığı uyarı grevine bu hafta yaklaşık 150 bin kamu çalışanı iş bırakarak devstek verdi. İşverenlerle toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Birleşik Hizmet Sendikasından (Ver.di) yapılan açıklamada, işverenler üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla yapılan uyarı grevleri nedeniyle federal hükümetin ve belediyelerin kamu hizmetlerinin aksadığı bildirildi.
GREVİN SON GÜNÜYDÜ
Dün itibarıyla grevin son günü olduğuna işaret edilen açıklamada, “Pazar günü yapılacak üçüncü tur müzakerelerinin başlamasından önce grevin son gününde, Hessen, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thuringen eyaletlerinde 17 binden fazla kamu çalışanı iş bıraktı” ifadesi kullanıldı.
KENT SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ
Dün Hessen eyaletindeki grev nedeniyle Frankfurt’ta metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçları çalıştırılmadı, kentte yalnızca otobüs ve bölgesel trenler hizmet verdi. İşe gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar grev nedeniyle zorluk yaşadı. Otobüs duraklarında uzun kalabalıklar oluştu, kent sakinlerinin durumdan şikayetçi oldukları gözlendi.
İŞVEREN YÜZDE 6’YI YÜKSEK BULUYOR
Ver.di sendikası 2,3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor. İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor. Toplu iş sözleşmesi üçüncü tur müzakerelerinin Potsdam kentinde 15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle