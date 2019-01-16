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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - AA / Fotoğraflar: AA, AFP, Reuters
16.01.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Almanya’da ‘Brexit’ endişesi

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Almanya’da ‘Brexit’ endişesi

İngiltere Parlamentosu’nun Brexit sözleşmesini reddetmesi, Almanya’da endişeye yol açtı. Karardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başbakan Angela Merkel, İngiltere’nin anlaşmayı müzakere etmesi için hâlâ zaman olduğunu söyledi.

BREXIT sözleşmesinin İngiltere Parlamentosunda reddedilmesinin ardından Başbakan Theresa May’in önerilerini beklediklerini ve yola nasıl devam edileceğini İngiliz tarafının söylemesi gerektiğini belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, ayrılıktan doğacak zararı mümkün olduğunca küçük tutmak istediklerini söyledi. Anlaşmalı bir çözüm bulmak için çalışmaları devam ettireceklerini açıklayan Merkel, “Ancak anlaşmasız bir çözüm için de hazırlıklıyız. Bu nedenle Federal Meclis’te İngiltere’nin anlaşmasız ayrılması durumunda geçerli olacak yasaları görüşeceğiz. Müzakere etmek için hâlâ vaktimiz var. Ancak biz, İngiltere Başbakanı’nın önerilerini bekliyoruz” dedi.

Almanya’da ‘Brexit’ endişesi

‘OYUN OYNAMA ZAMANI BİTTİ’
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise (SPD), İngiliz parlamentosunun aldığı kararla milletvekillerinin ne istedikleri ve neyi istemedikleri konusuna bir açıklık getirmediklerini belirtti. İngiltere’nin AB ayrılması konusunda fazla vakti kalmadığını belirten Maas, gelecekte de İngiltere ile AB arasındaki ilişkinin nasıl olacağının çok önemli bir konu olduğunu vurguladı. Maas, “Çözüme ihtiyacımız var. Hızlı bir çözüme. Fazla vaktimiz yok. Şimdi oyun oynama zamanı bitti” ifadelerini kullandı. Maas, İngiltere’nin birlikten ayrılma tarihi olan 29 Mart’ın ertelenmesinin bir opsiyon olup olmayacağına ilişkin de “Buna İngilizler karar verecek. Bu konu dün gündeme gelmedi. Böyle bir başvuru olursa yapıcı bir şekilde ele alırız. Çok kolay olmayacak. Çünkü mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Birçok soru ortaya çıkıyor. Ne kadar erteleyebiliriz? Gidilecek yol nedir?” cevabını verdi. Maas, Almanya’nın ‘Sert Brexit’ durumu için de yasaları çıkarttığını anlattı. İngiltere Başbakanı Theresa May hakkındaki güven oylamasını ve May’in sunacağı yeni önerileri beklemek gerektiğini ifade eden Maas, May’in devrilmesinin durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtti.

Almanya’da ‘Brexit’ endişesi

‘SOĞUKKANLI OLMALIYIZ’
Almanya’nın tüm hazırlıkları yaptığını belirten Maliye Bakanı Olaf Scholz da (SPD), “Anlaşmasız bir Brexit, AB için, ama özellikle de İngiltere için tüm ihtimallerin en kötüsü” diye konuştu. CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer de Almanya’nın zor olsa bile soğukkanlılığını koruması gerektiğini söyledi.
Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock anlaşmasız Brexit’in sorumsuzluk olacağını ifade ederken, Sol Parti Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, May’in yenilgisinin ardından erken seçimlere gidilmesini istedi.

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