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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.11.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Almanya’da boksun kurallarını değiştiren boksör

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Almanya’da boksun kurallarını değiştiren boksör

Almanya’da tüy sıklet şampiyonu olan Zeina Nassar, ülke çapındaki turnuvalarda başörtüsüyle yarışmak için, 2017 yılında Almanya’daki kadın boks müsabakalarında kıyafet değişikliği yapılmasını sağlayarak ilk engeli geçti.

5 Berlin şampiyonluğu olan 20 yaşındaki Nassar’ın bundan sonraki hedefi ise sırasıyla Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile en büyük hayali olan olimpiyatlara katılmak. Ancak başarılı boksör bu turnuvalara katılmak için ‘kadın boks kıyafeti kurallarının’ değişmesini bekliyor. Başörtülü olduğu için bu şampiyonalarda yarışmasına izin verilmeyen Nassar, haftanın altı günü ve günde iki kez antrenman yapıyor.
Uluslararası Amatör Boks Birliği (AIBA) boksörler için giyim kurallarını son derece net belirlemiş ve sporcuların dizlerinin kesinlikle açıkta olması gerektiğini belirterek başörtüsünü yasaklamış durumda.

Almanya’da boksun kurallarını değiştiren boksör

Alman Boks Birliği Direktörü Michael Müller, Zeina Nassar’ın Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda maçlara çıkabilmesi için görüşmeleri sürdürüyor. Zeina Nassar’ın başarısı ve çalışmalarından sonra Almanya Boks Birliği kıyafet ile ilgili düzenlemede ‘dinlerinin gereği olarak kadın boksörler uzun kollu ve tüm bacakları kapsayan kıyafetler giyebilir ve başörtüsü takabilir’ şeklinde değişikliğe gitti.

Almanya’da boksun kurallarını değiştiren boksör

 

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