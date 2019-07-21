Almanya’da bize ne küfürlür ediliyor, inanamazsınız

DENİZ Aytekin, Almanya’nın en tanınmış, en iyi ve en çok kazanan futbol hakemlerinden. FIFA kokartlı Deniz Aytekin şimdiye kadar binden fazla maç yönetti. Bild’e konuşan Aytekin, “Profesyonel futbolcular cumartesi günleri maçta hakemin üzerine yürürse, pazar günü amatörler de aynısını yapıyor” dedi.

Sahada korkuyor musunuz sorusuna “Hayır. Elbette seyirciler ıslık çalıyor, küfrediyor. Ama biz iyi korunuyoruz. Ama amatör hakemler öyle değil” yanıtını verdi. Deniz Aytekin, gençlik takımları ve amatör maçların çok daha küfürlü geçtiğini kaydederek “Onlara zaman zaman nasıl davranıldığını görünce, çok üzülüyorum. Asıl kahraman onlar. Eğer benim oğlum hakem olmak istese, ben evet der miyim, bilmiyorum. Çocuğuna kötü davranılmasını kim ister ki? Maçta antrenör ve velilerin ne küfürler ettiğine inanamazsınız. Ben hep ‘Kusura bakmayın daha iyisini yapamam’ diyorum. Oğlum da dahil. Bazen o da düşürülünce penaltı istiyor. Bir keresinde onu tutup bahçede, faulün ne olduğunu gösterdim” diye konuştu.

REUS’A VERİLMESİ GEREKEN PENALTIYI KAÇIRDIM

Deniz Aytekin, hangi maçta hata yaptığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bir keresinde Marco Reus’a verilmesi gereken penaltıyı kaçırdım. O zaman Gladbach’ta oynuyordu ve maçı kaybettiler. Bu hata halen üzerimde ve Gladbach taraftarları da bunu uzun süre unutmadı. Ama iyi bir ders oldu benim için. Çünkü genç bir hakem olarak rüzgara karşı durmayı öğrendim. Zor ama iyi bir okul oldu. Çünkü aynı zamanda güzel anların tadını çıkarmayı da öğrendim. Maç başlamadan önce tribünlerden bana el sallayanları görüyorum. Bir keresinde Dortmund’ta bir taraftar bana “Hey, yine mi sen. Federasyon başka birini bulamadı mı“ diye bağırdı. Ben de ona, ‘Ben de aslında ailemle şimdi kahve ve pasta başında oturmak isterdim. Ama demek ki, benden başkasını bulamadılar’ karşılığınğ verdim.”

‘Bir hakem için dört dörtlük maç var mıdır’ sorusunu da yanıtlayan Aytekin, “Ben henüz dört dörtlük bir maç yönettiğimi hatırlamıyorum” dedi. Deniz Aytekin ayrıca DJ’lik yaptığını, profesyonel DJ’lerin donanımına sahip olduğunu, ünlü DJ’leri seyrettiğini ve DJ’lerle hakemlerin ortak yanları olduğunu, ikisinin de ustalık işi olduğunu anlattı.