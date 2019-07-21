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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
21.07.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Almanya’da bize ne küfürlür ediliyor, inanamazsınız

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Almanya’da bize ne küfürlür ediliyor, inanamazsınız

Alman ligi Bundesliga’da görev yapan FIFA kokartlı hakem Deniz Aytekin, “Gençlik takımlarında antrenör ve veliler, hakemlere ne küfürler ediyor duysanız inanamazsınız. 12 yaşındaki oğlum da futbol oyunuyor. Bir gün hakem olmak isterse, ben evet der miyim bilmiyorum” dedi.

DENİZ Aytekin, Almanya’nın en tanınmış, en iyi ve en çok kazanan futbol hakemlerinden. FIFA kokartlı Deniz Aytekin şimdiye kadar binden fazla maç yönetti. Bild’e konuşan Aytekin, “Profesyonel futbolcular cumartesi günleri maçta hakemin üzerine yürürse, pazar günü amatörler de aynısını yapıyor” dedi.
Sahada korkuyor musunuz sorusuna “Hayır. Elbette seyirciler ıslık çalıyor, küfrediyor. Ama biz iyi korunuyoruz. Ama amatör hakemler öyle değil” yanıtını verdi. Deniz Aytekin, gençlik takımları ve amatör maçların çok daha küfürlü geçtiğini kaydederek “Onlara zaman zaman nasıl davranıldığını görünce, çok üzülüyorum. Asıl kahraman onlar. Eğer benim oğlum hakem olmak istese, ben evet der miyim, bilmiyorum. Çocuğuna kötü davranılmasını kim ister ki? Maçta antrenör ve velilerin ne küfürler ettiğine inanamazsınız. Ben hep ‘Kusura bakmayın daha iyisini yapamam’ diyorum. Oğlum da dahil. Bazen o da düşürülünce penaltı istiyor. Bir keresinde onu tutup bahçede, faulün ne olduğunu gösterdim” diye konuştu.

REUS’A VERİLMESİ GEREKEN PENALTIYI KAÇIRDIM
Deniz Aytekin, hangi maçta hata yaptığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bir keresinde Marco Reus’a verilmesi gereken penaltıyı kaçırdım. O zaman Gladbach’ta oynuyordu ve maçı kaybettiler. Bu hata halen üzerimde ve Gladbach taraftarları da bunu uzun süre unutmadı. Ama iyi bir ders oldu benim için. Çünkü genç bir hakem olarak rüzgara karşı durmayı öğrendim. Zor ama iyi bir okul oldu. Çünkü aynı zamanda güzel anların tadını çıkarmayı da öğrendim. Maç başlamadan önce tribünlerden bana el sallayanları görüyorum. Bir keresinde Dortmund’ta bir taraftar bana “Hey, yine mi sen. Federasyon başka birini bulamadı mı“ diye bağırdı. Ben de ona, ‘Ben de aslında ailemle şimdi kahve ve pasta başında oturmak isterdim. Ama demek ki, benden başkasını bulamadılar’ karşılığınğ verdim.”
‘Bir hakem için dört dörtlük maç var mıdır’ sorusunu da yanıtlayan Aytekin, “Ben henüz dört dörtlük bir maç yönettiğimi hatırlamıyorum” dedi. Deniz Aytekin ayrıca DJ’lik yaptığını, profesyonel DJ’lerin donanımına sahip olduğunu, ünlü DJ’leri seyrettiğini ve DJ’lerle hakemlerin ortak yanları olduğunu, ikisinin de ustalık işi olduğunu anlattı.

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