İHA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 16:56,
Almanya’da bir Türk, aracında egzoz gazıyla intihar etti
Almanya’nın Grömistz şehrinde psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Mustafa Y. (44), girdiği bunalım sorucu egzoz gazını aracının içine vererek intihar etti. Mustafa Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
MUSTAFA Y.’nin cenazesi Hamburg şehrinden önce İstanbul’a ardından Samsun’un Çarşamba ilçesine gönderildi. Mustafa Y.’nin naaşı memleketi Ordu’nun Ünye ilçesinde toprağe verilecek.
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