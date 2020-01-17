MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da bir Türk, aracında egzoz gazıyla intihar etti
GeriAvrupa Almanya’da bir Türk, aracında egzoz gazıyla intihar etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 16:56,Son Güncelleme:/

Almanya’da bir Türk, aracında egzoz gazıyla intihar etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da bir Türk, aracında egzoz gazıyla intihar etti

Almanya’nın Grömistz şehrinde psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Mustafa Y. (44), girdiği bunalım sorucu egzoz gazını aracının içine vererek intihar etti. Mustafa Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

MUSTAFA Y.’nin cenazesi Hamburg şehrinden önce İstanbul’a ardından Samsun’un Çarşamba ilçesine gönderildi. Mustafa Y.’nin naaşı memleketi Ordu’nun Ünye ilçesinde toprağe verilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle