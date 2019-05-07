Almanya’da bir ilk: Sıfır emisyonlu Elisa, Frankfurt’ta hizmete girdi
Almanya’da bir ilk olan Elisa adlı verilen e-highway projesi 14,6 milyon Euro’ya mal oldu ve Almanya Çevre Bakanlığı tarafından finanse edildi.
ALMANYA’nın Hessen Eyaletinde kara yolu taşımacılığında elektrifikasyonda ilk adım atılarak, yük taşımacılığı için e-highway hizmete sokuldu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir hibrit tahrik sistemi ile birleştirilen 5 km’lik test e-highway, Frankfurt’un kuzeyinde hizmet vermeye başladı. Elisa adlı e-highway projesi 14,6 milyon Euro’ya mal oldu ve Almanya Çevre Bakanlığı tarafından finanse edildi.
İLKİ İSVEÇ’TE HİZMETE GİRMİŞTİ
2022’ye kadar devam etmesi planlanan projenin amacı, verileri toplayıp analiz ederek e-highway’ın ülkenin diğer bölgelerine yayılmasını sağlamak. Aynı zamanda sıfır yerel emisyon üretmek de projenin amaçları arasında yer alıyor.
Projede kamyon üreticisi Scania, Volkswagen ve Siemens ile beraber çalıştı. Dünyanın ilk e-highway’ı daha önce İsveç’de hizmet vermeye başlamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle