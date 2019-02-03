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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
03.02.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Almanya’da bir ilk: Mecliste kadın ve erkek sayısını eşitleyen yasa onaylandı

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Almanya’da bir ilk: Mecliste kadın ve erkek sayısını eşitleyen yasa onaylandı

1 Eylül’de seçimlerin yapılacağı Almanya’nın Brandenburg Meclisi, CDU ve AfD’nin hayır oylarına rağmen kadın erkek sayısını eşitleyecek olan ‘eşitlik yasası’nı onayladı. CDU ve AfD, yasayı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

ALMANYA’nın doğu eyaletlerinden Brandenburg Eyalet Meclisi, SPD, Yeşiller ve Sol Parti’nin oylarıyla eşitlik yasasını onayladı. CDU ile aşırı sağcı AfD yasaya hayır oyu verdi ve yargıya başvuracaklarını açıkladı. Almanya’da bir ilk olan tartışmalı yasa, siyasi partilerin seçimlerde adaylarının yarısının kadın olmasını zorunlu kılıyor. Yasa ile mecliste kadın erkek milletvekili sayısının eşitlenmesi amaçlanıyor. Brandenburg Eyalet Meclisi’nin SPD’li Başkanı Britta Stark, “Meclis’teki sandalye sayısı 88. Demek ki 44 kadın milletvekili olacak” dedi.

2020’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yasayı savunanlar Alman anayasasındaki kadın erkek eşitliği maddesini yasaya temel gösteriyor. Yasaya karşı çıkanlar ise bu yasayla siyasi partilerin özgürlük ilkesinin tehlikeye gireceğini savunuyor. Yasal çekince nedeniyle partilerin buna hazırlanmasına zaman sağlamak amacıyla yasanın 2020’de yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Brandenburg’ta eyalet seçimleri ise bu yıl 1 Eylül’de yapılacak.
Berlin Eyalet Meclisi de benzeri bir yasayı gündeme getirmeye hazırlanıyor. Yasa anayasa mahkemesinden geri dönmezse, bunu başka eyalet ve federal meclisin de izleyeceği tahmin ediliyor.

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