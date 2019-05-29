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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
29.05.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Bir çirkin saldırı daha! Cami görevlisi buldu, olay yerini istihbarat inceledi

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Bir çirkin saldırı daha! Cami görevlisi buldu, olay yerini istihbarat inceledi

Almanya’nın Mönchengladbach kentinde Fas kökenlilere ait bir camiye kesilmiş domuz kafası ve kanlı torba atıldı. Irkçı sembollerin de çizildiği camide olay yeri incelemesine istihbarat teşkilatı da katıldı.

ALMANYA’da giderek artan cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı (KRV) Mönchengladbach şehrindeki Faslılara ait Masjid-Arrahman Camisi’ne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesilmiş domuz başı ve kanlı torba atılarak, ırkçı semboller çizildi.

Cami derneği görevlisi tarafından fark edilen olay sonrası Alman istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Örgütü ve polis tarafından yapılan incelemede, kesilmiş domuz başı, kanlı bir torba ve ırkçı semboller tespit edildi.

IRKÇI GRUPLAR GÖSTERİYE HAZIRLANIYOR
Aynı cami daha önce de Almanya’da Selefiler’in liderlerinden biri olarak tanımlanan ve hapiste olan Alman Müslüman Sven Lau (39) ile gündeme gelmişti. Alman güvenlik güçleri söz konusu caminin selefilerin buluşma merkezi olduğu gerekçesiyle, geçtiğimiz yıl kasım ayında camide arama yapmıştı.
Diğer taraftan şehirdeki Alman ırkçı gruplar cami önünde bir gösteri yapmaya hazırlanıyor. Cami karşıtı ırkçı gruba polisin izin vermediğini belirtilirken polis, ırkçı grupla cami bahçesine atılan kesik domuz başı ve ırkçı sembollerle arasında bağ olup olmadığını araştırdığı belirtiliyor.

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