Almanya’da bir baba 7 aylık bebeğini ezdi
Almanya’nın Detmold kentinde meydana gelen feci kazada, bir baba 7 aylık bebeğinin katili oldu. İki küçük çocuğunu arabaya bindirmek isteyen baba, birisini kendi kullandığı otomobille ezdi. Ağır yaralanan bebek yaşamını yitirdi.
POLİSİN verdiği bilgiye göre baba biri yedi aylık, diğeri 18 aylık bebeğiyle evden çıktı. Küçük bebeğini ana kucağı aparatına koyan baba, 18 aylık çocuğunun da elinden tuttu. Büyük çocuğunu arabaya bindirmek için ana kucağındaki bebeği arabanın arkasına, yere koydu. Büyük çocuğunu arka koltuğa yerleştirdikten sonra küçüğünü arabanın arkasında unutan baba, aceleyle otomobiline bindi, arabasını çalıştırdı. Yola çıkmak için geriye doğru hareket etti. Bu sırada arabanın arkasında yerde olan bebek otomobilin tekerleğinin altında kaldı. Ağır yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen bebek kurtarılmadı. Şoka giren bebeğin annesi ve babası tedavi altına alındı.
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