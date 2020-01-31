Almanya’da batarya üretim fabrikası kuracak

“ORTAĞIMIZ Saft ile birlikte yapacağımız milyar Euro’luk yatırımla, 2 bin iş alanı yaratacak ve gerçek bir ‘gigafactory’ inşa edeceğiz. Bu yatırım, aynı zamanda geleceğin elektrikli araçlarına dönüşüm için önemli bir başlangıç olacak.” Kaiserslautern fabrikası, Opel/Vauxhall araçlarının Avrupa’daki üretim ağına küçük ölçekli parça üretiminde önemli bir merkez olma özelliği taşıyor.

Fortune’un haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, salı günü yaptığı açıklamada, batarya hücresi üretiminin desteklenmesi için bütçeden 1 milyar Euro ayırdıklarını ve bu üretimi Avrupa’da yapmakla ilgilenen birçok konsorsiyum bulunduğunu vurguladı. Avrupa’da büyük ölçekli batarya hücresi üretimi için zemini önümüzdeki aylarda oluşturmak istediklerini belirten Altmaier, “Batarya hücresi üretiminde ilk somut sornuçların yıl sonunda alınmasını bekliyoruz. Bu konuya beklenenden daha büyük ilgi var” diye konuştu.