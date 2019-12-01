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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA - Fotoğraf: Arşiv
01.12.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Almanya’da baltalı rehine krizi

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Almanya’da baltalı rehine krizi

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Buchholz kentinde baltalı bir saldırgan bir oyun salonu sahibini rehin aldı.

ALMANYA’nın Buchholz kentinde ‘baltalı’ rehin krizi yaşanıyor. Olay yerinde polis ekiplerinin dışında bir de ambulansın olduğu bildirilirken, yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Yerel medyanın verdiği bilgilere göre, baltalı olduğu bildirilen ama kimliği açıklanmayan saldırgan, Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Buchholz kentinde bir oyun salonunun sahibini rehin aldı. Polis kısa süre önce saldırganın rehin olarak tuttuğu oyun salonu çalışanı ve iki misafiri binadan tahliye etti.

‘DURUM SAKİN’
Tahliye edilenlerden birisine ambulansta acil müdahalede bulunulurken, sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi. Alman polisi ise olayla ilgili bir basın toplantısı düzenlemek için medya mensuplarından zaman istedi. Twitter’dan sadece ‘durum sakin’ açıklaması yapıldı. Bazı yerel kaynaklar ise oyun salonu sahibini rehin tutan baltalı saldırganın teslim olduğunu iddia etti.

TAM OLARAK DOĞRULANAMADI
Yerel medya polisin şu anda rehin alma olayını gerçekleştiren zanlının baltayla şehirdeki bir dükkanı tahrip edip kaçan kişiyle aynı kişi olup olmadığı üzerinde doğrulma yapmaya çalıştığı iddia edildi. Polis, “Bu henüz tam olarak doğrulanmadı” bilgisini paylaştı. Polis rehin alma olayının yaşandığı bölgeyi kordon altına aldı.

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