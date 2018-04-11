Almanya’da askeri helikopter kuleye çarptı
Amanya’nın Bayern Eyaletinde askeri helikopterin kuleye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Amanya’nın Bayern eyaletine bağlı Hafurt-Schweinfurt Havaalanında, Alman Hava Kuvvetlerine ait Sikorsky CH 53 tipi nakliye helikopterinin pervaneleri kuleye çarptı. Kazada, havaalanı çalışanlarından 60 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Helikopterin benzin ikmali yapmak üzereyken, irtifa kaybettiği ve kanatlarının kuleye çaptığı ifade edildi. Askeri helikopterde yer alan 4 personelin ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hafurt-Schweinfurt Havaalanında uçuş işlemleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.
Helikopterden dağılan parçaların yol açtığı hasar nedeniyle kule ve uçaklarda milyonlarca euro değerinde maddi zarar meydana geldiği belirtilirken, kazayla ilgili Bamberg savcılığı ve Alman Federal Silahlı Kuvvetleri soruşturma başlattı.
Alman Ordusu’nda son yıllarda ordu içerisinde skandal olaylar ve kazaların sayısında artış yaşandı. Geçtiğimiz aylarda da Tornado keşif uçağının NATO standartlarına uygun olmadığı savunma raporlarında yer almıştı.
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