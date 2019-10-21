Almanya’da asker selamı krizi büyüyor: Federasyon kulüpleri ağır ceza ile uyardı
Cenk Tosun’un Arnavutluk ile oynanan maçta takım arkadaşlarıyla verdiği asker selamının Almanya’da yarattığı kriz büyüyor. Berlin, Bavyera, Kuzey Ren Vestfalya, Baden Württemberg, Aşağı Saksonya, Rheinland Pfalz ve Hamburg Futbol Federasyonları kulüpleri uyarırken, Bavyera Futbol Federasyonu’ndan “Maçta asker selamına ağır cezalar verilecek” duyurusu yapıldı.
TÜRK milli takımının Arnavutluk ile oynadığı ve 1-0 kazandığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçındaki tek golü atan Cenk Tosun’un asker selamının Almanya’da yarattığı kriz büyüyor. Almanya’da Türklerin yönetimde bulunduğu amatör futbol takımlarının futbolcularının da Cenk Tosun gibi asker selamı vermesi, eyalet futbol federasyonlarını harekete geçirdi. Futbolcuların asker selamını siyasi mesaj olarak tanımlayan futbol federasyonları, kulüpleri asker selamı konusunda uyardı.
AĞIR CEZALAR VERİLECEK
Berlin, Bavyera, Kuzey Ren Vestfalya, Baden Württemberg, Aşağı Saksonya, Rheinland Pfalz ve Hamburg Futbol Federasyonları, kulüp yönetimlerinin bu konuda duyarlı davranmalarını istedi. Bazı federasyonlar ise kulüplere yazı göndererek ceza verme tehdidinde bulundu. Bavyera Futbol Federasyonu yöneticisi Josef Janker imzası ile eyaletteki futbol kulüplerine gönderilen yazıda “Maçlardaki asker selamlarına ağır cezalar verilecek” uyarısı yapıldı.
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