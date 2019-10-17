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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.10.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Almanya’da aşırı sağcılar suç makinesi gibi

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Almanya’da aşırı sağcılar suç makinesi gibi

Almanya’da aşırı sağcıların, bu yılın ocak-ağustos döneminde 12 bin 493 suç işlediği bildirildi.

TAGESSPIEGEL gazetesinin haberine göre, Sol Parti Meclis Grubu’nun soru önergesine Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verdiği cevapta, bu yılın ocak-ağustos döneminde aşırı sağcılar tarafından işlenen 12 bin 493 suçun kayda geçtiği belirtildi.

250 KİŞİ YARALANDI
Bu suçların 542’sinin şiddet eylemi olduğuna işaret edilen cevapta, aşırı sağcıların saldırılarında 250 kişinin yaralandığı kaydedildi. Cevapta, polisin söz konusu dönemde 3 bin 686 aşırı sağcı hakkında soruşturma yürüttüğü ve 40 aşırı sağcıyı gözaltına aldığı belirtildi. Bakanlık, bu sayıların kesin olmadığı ve kayıtlara sonra eklenecek suçlarla daha da artabileceğine işaret etti.

 

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