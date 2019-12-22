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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
22.12.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Almanya’da anne ya da babası cezaevinde olan 100 bin çocuk var

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Almanya’da anne ya da babası cezaevinde olan 100 bin çocuk var

Almanya’da yaklaşık 100 bin çocuğun annesi ya da babası cezaevinde yatıyor. Bu durumda dışarıdaki ebeveyninin yanında kalan çocuklar ise sadece görüş günlerinde ya annesini ya da babasını görebiliyor. Sadece Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde bin 500 çocuk bu durumda.

ANCAK cezaevi koşulları görüş günlerinde çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiyor. Eyalet Adalet Bakanı Katy Hoffmeister, bu çocukların ihtiyaçlarının cezaevi çalışanları tarafından yeterince dikkate alınmadığını söyledi. Hoffmeister, bu nedenle cezaevi görevlilerinin eğitime başladıklarını, ziyaret saatlerinin çocukların ihtiyacına göre ayarlanacağını kaydetti. Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ndeki cezaevlerinde yılda dört kez aile günleri düzenleniyor. Aile günlerinde içeride bulunan baba veya anneler, çocuklarıyla cezaevinde bir araya geliyor, spor yapıyor ve birlikte öğle yemeği yiyor.

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