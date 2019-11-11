Almanya’da amatör kümede tekme tokat kavga
Almanya’nın Münih kentinde geçen hafta sonu amatör küme ‘B Klasse’de mücadele eden SV Akgüney Spor 3 ile SV Waldperlach 3 maçında tekme tokat kavga çıktı.
MÜNİH Emniyet Müdürlüğü’nün basın açıklaması ve görgü şahitlerinin verdiği bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti; Misafir takım SV Waldperlach 3’ün 29 yaşındaki kalecisi, SV Akgüney Spor 3’ün 43 yaşındaki kalecisi Ali T.’ye ve takımına küfür etti. Bunun üzerine Türk kaleci de önce rakibe yumruk, ardından da yerde yine yüzüne tekme attı. Bu arada araya giren takım arkadaşları ayırmak isterken, konuk takımdan biri Türk kalecinin göğsüne tekmeyle vurdu. Olay sonrası rakip takımın kalecisi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Kendisinin karşılaşma ve olay anında orada olmadığını belirten SV Akgüney Spor 3 Başkanı Bülent Yıldırım ise, “Sporda her türlü şiddet ve ayrımcılığa her zaman karşı olduk ve öyle de olacak. Bizim amacımız zaten tüm toplumların gençlerini spora teşvik etmek. Biz de bu olay sonrası hakkımızı arayacağız tabi” dedi.
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