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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
11.11.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Almanya’da amatör kümede tekme tokat kavga

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Almanya’da amatör kümede tekme tokat kavga

Almanya’nın Münih kentinde geçen hafta sonu amatör küme ‘B Klasse’de mücadele eden SV Akgüney Spor 3 ile SV Waldperlach 3 maçında tekme tokat kavga çıktı.

MÜNİH Emniyet Müdürlüğü’nün basın açıklaması ve görgü şahitlerinin verdiği bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti; Misafir takım SV Waldperlach 3’ün 29 yaşındaki kalecisi, SV Akgüney Spor 3’ün 43 yaşındaki kalecisi Ali T.’ye ve takımına küfür etti. Bunun üzerine Türk kaleci de önce rakibe yumruk, ardından da yerde yine yüzüne tekme attı. Bu arada araya giren takım arkadaşları ayırmak isterken, konuk takımdan biri Türk kalecinin göğsüne tekmeyle vurdu. Olay sonrası rakip takımın kalecisi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Kendisinin karşılaşma ve olay anında orada olmadığını belirten SV Akgüney Spor 3 Başkanı Bülent Yıldırım ise, “Sporda her türlü şiddet ve ayrımcılığa her zaman karşı olduk ve öyle de olacak. Bizim amacımız zaten tüm toplumların gençlerini spora teşvik etmek. Biz de bu olay sonrası hakkımızı arayacağız tabi” dedi.

 

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