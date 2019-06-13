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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: Ing Image
13.06.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Almanya’da ‘akıllı ev aletlerini’ izleme planı

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Almanya’da ‘akıllı ev aletlerini’ izleme planı

Almanya’nın Kiel kentinde çarşamba günü başlayan İçişleri Bakanlığı Konferansı danışma toplantıları, soruşturma makamlarının akıllı asistanlar ve akıllı ev aletlerinin verilerini kullanıp kullanamayacağı ile ilgili tartışmalarla gündeme damga vurdu.

KIEL kentinde 12-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İçişleri Bakanlığı Konferansı danışma toplantıları için hazırlık dokümanlarındaki bazı ifadeler, Almanya’da soruşturma makamlarının akıllı asistanlar ve akıllı ev aletleri yoluyla vatandaşları izlemeyi planladığı tartışmalarına neden olmuştu. Dokümanlarda, dijital izlerin ‘giderek daha fazla anlam kazandığına’ dikkat çekilerek soruşturma makamlarının ‘dijital izleri tespit edecek, kayıt altına alacak ve değerlendirecek’ durumda olması gerektiği kaydediliyor. Dokümanlarda internet bağlantısı olan bir sesli asistan kullanan kişilerin de ‘akıllı’ televizyon, buzdolabı veya modern alarm sistemi kullanan kişiler gibi dijital izler bıraktığı belirtiliyor. Bu izlerin yetkililer için ilginç olma potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekiliyor.

‘GÖZETLENMİYOR OLMA DUYGUSU KAYBOLDU’
Veri güvenliğinden sorumlu devlet bakanı Ulrich Kelber, dün yaptığı açıklamada “Demokratik bir ülkeyi demokratik ülke yapan, gözetlenmiyor olma duygusu kayboldu” şeklinde konuştu. Kelber sesli asistan yazılımları ve akıllı ev gereçlerinin topladıkları bilgilerin kullanılması yoluyla büyük ihtimalle çok az olayın aydınlatılabilecek olduğuna da dikkat çekti.

HANGİ SUÇLARDA KULLANILAĞI BİLGİSİ VERİLMEDİ
Alman İçişleri Bakanlığı’ndan geçen hafta konuyla ilgili yapılan bir açıklamada, İçişleri Bakanlığı Konferansı danışma toplantılarının ‘tartışmaya giriş düzeyinde’ olduğu belirtilmiş, söz konusu cihazlardan toplanan verilerin ne tip suçları aydınlatmak için kullanılmasının planlandığı konusunda ise bilgi verilmemişti.

YEŞİLLER KARŞI ÇIKIYOR
Koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) yetkililer Alexa gibi sesli asistanların ve akıllı ev aletlerinin topladığı verilerin mahkemede delil olarak kullanılabilmesi gerektiğini, ancak bu dijital verilerin değerlendirilmesinin sadece mahkeme izniyle mümkün olması gerektiğini savunuyor. Hür Demokrat Parti ve Yeşiller ise öneriye karşı çıkıyor.

‘HUKUKİ İNCELEMENİN BAŞINDAYIZ’
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer gelen eleştiriler üzerine pazartesi günü Alman haber ajansı dpa’ya verdiği demeçte “Emniyet güçlerinin meskenlerdeki eylemleri için anayasa gerçekten sıkı sınırlar çiziyor. Özgür bir hukuk devletinde insanların kişisel yaşam alanına yönelik bu özel koruma doğal bir durumdur” açıklamasını yapmıştı. Djitalleşmenin bu durumu değiştirmeyeceğini vurgulayan İçişleri Bakanı, “Dinamik bir şekilde değişen teknik zorluklar göz önünde bulundurulduğunda hukuki bir incelemenin henüz başında bulunuyoruz” demişti.

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