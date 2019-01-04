Almanya’da AfD bürosuna saldırı
Almanya’nın Saksonya Eyaletine bağlı Döbeln kasabasındaki AfD bürosu önünde şiddetli bir patlama meydana geldi.
KİMLİĞİ belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda AfD bürosunun camları kırılırken, bina önündeki araçlar da zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye yönlendirilirken, mahalle trafiğe kapatıldı. Görgü tanıkları, bir adamın patlama olmadan önce büro önündeki çöp kutusuna bir madde attığını belirtti. Chemnitz polisi saldırıyı doğrularken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
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