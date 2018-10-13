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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
13.10.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Almanya'da 700 kişilik 3 katlı Bergheim Camisi'nin temeli dualarla atıldı

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Almanya'da 700 kişilik 3 katlı Bergheim Camisi'nin temeli dualarla atıldı

Almanya'nın KRV eyaletinde DİTİB'e bağlı 3 katlı ve aynı anda 700 kişinin ibadet edebileceği Bergheim Camisi ve Kültür Merkezinin temeli, Kuran-ı Kerim ve dualarla atıldı.

ALMANYA'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Bergheim Camisi ve Kültür Merkezinin Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan temel atma törenine Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen ve Bergheim Belediye Başkan Vekili Herrmann Rössler katıldı.
Başkonsolos Erciyes, caminin sadece Türk toplumu için değil Bergheim’in de ortak bir eseri ve zenginliği olacağına vurgu yaptı.

Almanyada 700 kişilik 3 katlı Bergheim Camisinin temeli dualarla atıldı

CAMİLER ALLAH'IN EVİDİR
Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen de camilerin Allah’ın evi olduğunu ifade ederek, Türk milletinin gittiği her yerde kendisine ev almadan camiler inşa ettiğine dikkati çekti. 
Türkmen, "Camiler, Müslümanların doğumdan ölüme kadar bütün hayatlarını kuşatır" dedi.
Bergheim Belediye Başkan Vekili Rössler ise merkezin barışın ve birlikte yaşamanın göstergesi olduğunu belirterek, bu mekanın da barışa ve birlikte yaşamaya vesile olması dileğinde bulundu
Konuşmaların ardından, Köln Din Hizmetleri Ataşesi Muharrem Kuzey’in yaptığı dua eşliğinde caminin temeline sembolik harç koyuldu.

Almanyada 700 kişilik 3 katlı Bergheim Camisinin temeli dualarla atıldı

İBADETHANE, KÜTÜPHANE, GASİLHANE VE MORG
Bergheim şehir merkezinde inşa edilecek yeni cami ve kültür merkezi projesi, üç kattan oluşuyor. Toplam bin 850 metrekare alan üzerine inşa edilecek külliyede, aynı anda 700 kişi ibadet edebilecek. Kütüphane, konferans salonu, derslik, lokal, gasilhane, morg ve idari birimleri de bulunacak. Tek kubbeli inşa edilecek merkezin avlusunda ise dört ayak üzerine oturtulmuş bir kubbe ile örtülü şadırvan yer alacak. İnşaatın iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

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