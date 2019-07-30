Almanya’da 650 bin evsiz var! 22 bini çocuk...
‘Almanya Evsizlere Yardım Çalışma Birliği’nin (BAGW) tahminlerine göre Almanya’daki evsizlerin sayısı büyük oranda arttı. Dernek Genel Müdürü Werena Rosenke Berlin’de yaptığı açıklamada eldeki son rakamlara göre 2016’dan 2017 başına kadar yüzde 15 ila 20’lik bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Rosenke, bunun sonucunda 2017 yılı içinde tahminen yaklaşık 650 bin kişinin evsiz olduğunu belirtti.
BİRLİĞİN tahminlerine göre, 650 bin evsizden yaklaşık 22 binini çocuklar ve reşit olmayan gençler oluşturuyor. 48 bin kişi ise tam zamanlı olarak sokaklarda yaşıyor. Söz konusu rakamlar bu konudaki verilerin yeterli olmaması nedeniyle Almanya’daki evsiz mültecileri içermiyor. Evsizlere Yardım Çalışma Birliği evsiz sayısındaki artışın başlıca nedenleri olarak, ödenebilir düzeyde kiralara sahip ev sayısının azalması, sosyal konut sayısının gerilemesi ve belli gruplarda yoksulluğun giderek pekişmesini gösterdi.
UYGUN FİYATLI KONUT EKSİK
Özellikle düşük gelirliler ve devlet yardımıyla geçinenlerin ödeyebileceği konutların azlığına dikkati çeken birlik, “Yılda en az 80 bin sosyal konut ile 100 bin düşük kiralı konuta ihtiyaç var” açıklaması yaptı. Birlik, federal yönetimin sosyal konutlar için teşviki de görünür şekilde artırması gerektiğine dikkati çekti. Ayrıca belediyelerin ise ‘konut kayıplarının önüne geçmek için çalışan bir sistem’ oluşturmaları gerektiği belirtildi.
Sosyal yardım ve evsizlere yardım kuruluşları uzun süreden beri evsizlerin sayısına dair federal düzeyde güvenilir rakamlar olmamasını eleştiriyor. Söz konusu kuruluşlar bu bilgi eksikliğinin soruna etkili bir çözümün önünde engel teşkil ettiğini vurguluyor. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, haziran ayında ‘kısa süre içinde evsizlere dair federal düzeyde bir rapor’ için bir çalışma taslağı oluşturulacağını duyurmuştu.
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