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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: Ing Image
30.07.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Almanya’da 650 bin evsiz var! 22 bini çocuk...

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Almanya’da 650 bin evsiz var! 22 bini çocuk...

‘Almanya Evsizlere Yardım Çalışma Birliği’nin (BAGW) tahminlerine göre Almanya’daki evsizlerin sayısı büyük oranda arttı. Dernek Genel Müdürü Werena Rosenke Berlin’de yaptığı açıklamada eldeki son rakamlara göre 2016’dan 2017 başına kadar yüzde 15 ila 20’lik bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Rosenke, bunun sonucunda 2017 yılı içinde tahminen yaklaşık 650 bin kişinin evsiz olduğunu belirtti.

BİRLİĞİN tahminlerine göre, 650 bin evsizden yaklaşık 22 binini çocuklar ve reşit olmayan gençler oluşturuyor. 48 bin kişi ise tam zamanlı olarak sokaklarda yaşıyor. Söz konusu rakamlar bu konudaki verilerin yeterli olmaması nedeniyle Almanya’daki evsiz mültecileri içermiyor. Evsizlere Yardım Çalışma Birliği evsiz sayısındaki artışın başlıca nedenleri olarak, ödenebilir düzeyde kiralara sahip ev sayısının azalması, sosyal konut sayısının gerilemesi ve belli gruplarda yoksulluğun giderek pekişmesini gösterdi.

Almanya’da 650 bin evsiz var 22 bini çocuk...

UYGUN FİYATLI KONUT EKSİK
Özellikle düşük gelirliler ve devlet yardımıyla geçinenlerin ödeyebileceği konutların azlığına dikkati çeken birlik, “Yılda en az 80 bin sosyal konut ile 100 bin düşük kiralı konuta ihtiyaç var” açıklaması yaptı. Birlik, federal yönetimin sosyal konutlar için teşviki de görünür şekilde artırması gerektiğine dikkati çekti. Ayrıca belediyelerin ise ‘konut kayıplarının önüne geçmek için çalışan bir sistem’ oluşturmaları gerektiği belirtildi.
Sosyal yardım ve evsizlere yardım kuruluşları uzun süreden beri evsizlerin sayısına dair federal düzeyde güvenilir rakamlar olmamasını eleştiriyor. Söz konusu kuruluşlar bu bilgi eksikliğinin soruna etkili bir çözümün önünde engel teşkil ettiğini vurguluyor. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, haziran ayında ‘kısa süre içinde evsizlere dair federal düzeyde bir rapor’ için bir çalışma taslağı oluşturulacağını duyurmuştu.

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