Almanya’da 600 kişi Tuğçe için koştu
Almanya’da şiddet gören iki kızı korumak isterken hayatını kaybeden ve cesaret sembolü haline gelen Tuğçe Albayrak için ‘Spessart kahramanları’ adıyla atletizm yarışması düzenlendi. 5 ve10 kilometre koşularına, yaşları 7 ile 80 arasında değişen 600 kişi katıldı
OFFENBACH’ta iki küçük kızı şiddetten korumak isterken saldırganın attığı yumrukla hayatını kaybederek Almanya’da ‘cesaret sembolü’ olarak anılmaya başlayan Tuğçe Albayrak için ‘Spessart kahramanları - Şiddete karşı koşu’ adlı atletizm yarışması düzenlendi. Tuğçe Albayrak Derneği ile Bad Soden-Salmünster Belediyesi’nin birlikte Tuğçe’nin doğduğu kent Salmünster ile Bad Soden arasında ilk kez gerçekleşen 5 ve 10 kilometre koşularına, 7 ile 80 yaş arasındaki 600 kişi katıldı. Tuğçe’nin abisi Doğuş Albayrak da ‘4’ numarayla koşuda yer aldı. Bad Soden çevresinden dernek ve şirketler de takımlar oluşturarak koşuya katıldı.
İLK ÜÇE GİRENLER
Çevre halkının büyük destek verdiği koşunun 10 kilometre parkurunda erkeklerde ilk üç sırayı David Glöckner (38.33.47 dak.), Norman Kadner (KSK Schlüchtern, 38.35.36), Michael Kuhls (38.56.85), kadınlarda Regina Blatz (Salmünster, 47.24.58), Bettina Solero (47.48.47), Susie Kaiser (Eintracht Frankfurt, 48.03.23) aldı.
Alman Atletizim Kurumu normlarına göre düzenlenen yarışın 5 kilometre etabını ise Robin Pfals 17.52.75 dereceyle kazandı. Yarışta Tim Kleespies (18.32.30) ikinci, Lars Bökelmann (18.51.15) üçüncü oldu. Kadınlarda beş kilometre yarışını ilk üç sırayı Petra Seibert (24.27.64), Antje Hellkuhl (24.48.49) ve Sienna Selting (25.24.17) aldı. Tuğçe koşusu önümüzdeki yıllarda da Spessart Challenge yarışlarının bir parçası halinde yinelenecek.
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