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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraf: İHA
02.12.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Almanya’da 6 bin 500 makine mühendisine ihtiyaç var

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Almanya’da 6 bin 500 makine mühendisine ihtiyaç var

Almanya’da 1955 yılından bu yana rekor düzeyde makine mühendisinin istihdam edilmesine karşın, bu sektörde halen mühendis açığı bulunduğu belirtildi.

ALMAN Makine ve Tesis Üreticileri Birliği Başkanı Carl-Martin Welcker Alman haber ajansı dpa’ya verdiği demeçte ülkede halen 199 bin 800 makine mühendisinin istihdam edildiğini belirterek, mevcut durumda 6 bin 500 mühendise daha gereksinim duyulduğunu söyledi. Welcker, uluslararası ticari krizler, düşen konjonktür ve yapısal değişikliklerin ihracata endeksli branşı olumsuz yönde etkilemesine rağmen makine mühendislerine olan talebin yüksek olduğunu belirterek, “Bu sektördeki ihtiyacımız çok fazla. Orta vadede makine mühendisi ve elektrik mühendisi açığımız olacak” dedi.

AÇIK GİDEREK ARTIYOR
Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği tarafından yapılan bir araştırma da makine mühendislerine olan gereksinimi ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan 320 şirketin verilerine göre yakın zamanda mühendis açığı yüzde 64 oranında olacak. Bundan üç sene önce yapılan son araştırmada açık yüzde 51 oranındaydı. Araştırma, 1955 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor.
Mühendis açığı nedeniyle sektörde inovasyonun da sekteye uğrayabileceği uyarısında bulunan Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hartmut Rauen ise, “Aslında ilginç çalışma alanları olan ve yüksek maaş vaadinde bulunan bir sektörüz. İş hayatına yeni başlayan mühendisler yılda ortalama 52 bin Euro kazanabiliyor” dedi.

 

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